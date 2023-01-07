07 января 2023

Борт «Уральских авиалиний» не долетел до Читы из-за проблем с шасси

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus319, эйрбас319
Внеплановая посадка прошла благополучно (архивное фото) Фото:

Борт «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Читу, был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово. Причиной стали проблемы с закрытием переднего шасси, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Борт А-320, рейс № У 624, Екатеринбург — Чита вылетел из Кольцово в 22.05, но вскоре вернулся и совершил срочную посадку в аэропорту вылета. Причина — проблемы с закрытием переднего шасси. На борту находилось 113 человек, из них восемь детей», — рассказал источник.

Он уточнил, что внеплановая посадка прошла благополучно. Корреспондент обратился в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», на момент публикации ответ получен не был. Онлайн-табло аэропорта Кольцово сообщает, что вылет в Читу состоится в 00.00.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) озвучил окончательный отчет расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который в 2019 году произвел аварийную посадку в кукурузном поле. Эксперты окончательно установили, что причиной ЧП стало попадание чаек в двигатели лайнера.

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Борт «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Читу, был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово. Причиной стали проблемы с закрытием переднего шасси, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Борт А-320, рейс № У 624, Екатеринбург — Чита вылетел из Кольцово в 22.05, но вскоре вернулся и совершил срочную посадку в аэропорту вылета. Причина — проблемы с закрытием переднего шасси. На борту находилось 113 человек, из них восемь детей», — рассказал источник. Он уточнил, что внеплановая посадка прошла благополучно. Корреспондент обратился в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», на момент публикации ответ получен не был. Онлайн-табло аэропорта Кольцово сообщает, что вылет в Читу состоится в 00.00. Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) озвучил окончательный отчет расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который в 2019 году произвел аварийную посадку в кукурузном поле. Эксперты окончательно установили, что причиной ЧП стало попадание чаек в двигатели лайнера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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