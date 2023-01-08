Польский депутат и телеведущий устроили скандал в эфире из-за российских огурцов. Видео

09 января 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Польский сенатор зарабатывал на продаже российских огурцов, заявил телеведущий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ведущий телеканала TVP Info Милош Клечек обвинил сенатора польского сейма Яцека Бурого, который был гостем эфира, в обогащении на продаже российских овощей. Из-за чего Бурый раздавил огурец на столе журналиста. «Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <…> Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — высказался телеведущий в эфире TVP Info . Бурый заявил, что Клечек много получает, так как является сотрудником госпредприятия. Затем депутат достал из кармана огурец и раздавил его об стол телеведущего, сказав: «Ты такой умник, пожалуйста, это тебе». Клечек назвал произошедшее запланированным шоу и обвинил политика в том, что тот заработал тысячи злотых на продаже огурцов из России.

Ведущий телеканала TVP Info Милош Клечек обвинил сенатора польского сейма Яцека Бурого, который был гостем эфира, в обогащении на продаже российских овощей. Из-за чего Бурый раздавил огурец на столе журналиста. «Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <…> Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — высказался телеведущий в эфире TVP Info. Бурый заявил, что Клечек много получает, так как является сотрудником госпредприятия. Затем депутат достал из кармана огурец и раздавил его об стол телеведущего, сказав: «Ты такой умник, пожалуйста, это тебе». Клечек назвал произошедшее запланированным шоу и обвинил политика в том, что тот заработал тысячи злотых на продаже огурцов из России.