Ведущий телеканала TVP Info Милош Клечек обвинил сенатора польского сейма Яцека Бурого, который был гостем эфира, в обогащении на продаже российских овощей. Из-за чего Бурый раздавил огурец на столе журналиста.
«Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <…> Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — высказался телеведущий в эфире TVP Info.
Бурый заявил, что Клечек много получает, так как является сотрудником госпредприятия. Затем депутат достал из кармана огурец и раздавил его об стол телеведущего, сказав: «Ты такой умник, пожалуйста, это тебе». Клечек назвал произошедшее запланированным шоу и обвинил политика в том, что тот заработал тысячи злотых на продаже огурцов из России.
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Ведущий телеканала TVP Info Милош Клечек обвинил сенатора польского сейма Яцека Бурого, который был гостем эфира, в обогащении на продаже российских овощей. Из-за чего Бурый раздавил огурец на столе журналиста. «Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. <…> Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — высказался телеведущий в эфире TVP Info. Бурый заявил, что Клечек много получает, так как является сотрудником госпредприятия. Затем депутат достал из кармана огурец и раздавил его об стол телеведущего, сказав: «Ты такой умник, пожалуйста, это тебе». Клечек назвал произошедшее запланированным шоу и обвинил политика в том, что тот заработал тысячи злотых на продаже огурцов из России.