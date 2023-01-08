В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и протаранил автомобили

09 января 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Авария произошла на проспекте Ленина утром 9 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На проспекте Ленина в Екатеринбурге 9 января трамвай, ехавший в сторону ЖБИ, сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев на некоторое время было парализовано и пассажирам пришлось мерзнуть на улице. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «На перекрестке Ленина — Гагарина трамвай сошел с рельсов. В ДТП пострадали два автомобиля», — цитирует подписчика сообщество «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие очевидцы добавляют, что от этого пострадали жители микрорайонов ЖБИ и Втузгородок, которым из-за аварии пришлось в -30 искать альтернативный транспорт. При этом цены на такси из-за морозов сегодня выросли в несколько раз. «Уехать с Втузгородка в центр стоило в районе 500 рублей, при этом обычно езжу в два раза дешевле», — поделилась читательница URA.RU. В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что в аварии никто не пострадал, поэтому водители сами оформили ДТП и разъехались. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», сильных пробок из-за аварии на проспекте Ленина не было.

На проспекте Ленина в Екатеринбурге 9 января трамвай, ехавший в сторону ЖБИ, сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев на некоторое время было парализовано и пассажирам пришлось мерзнуть на улице. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «На перекрестке Ленина — Гагарина трамвай сошел с рельсов. В ДТП пострадали два автомобиля», — цитирует подписчика сообщество «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие очевидцы добавляют, что от этого пострадали жители микрорайонов ЖБИ и Втузгородок, которым из-за аварии пришлось в -30 искать альтернативный транспорт. При этом цены на такси из-за морозов сегодня выросли в несколько раз. «Уехать с Втузгородка в центр стоило в районе 500 рублей, при этом обычно езжу в два раза дешевле», — поделилась читательница URA.RU. В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что в аварии никто не пострадал, поэтому водители сами оформили ДТП и разъехались. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», сильных пробок из-за аварии на проспекте Ленина не было.