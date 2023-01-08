08 января 2023
07 января 2023

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и протаранил автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города во время вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, екатеринбург , трамвай, пустой город
Авария произошла на проспекте Ленина утром 9 января Фото:

На проспекте Ленина в Екатеринбурге 9 января трамвай, ехавший в сторону ЖБИ, сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев на некоторое время было парализовано и пассажирам пришлось мерзнуть на улице. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«На перекрестке Ленина — Гагарина трамвай сошел с рельсов. В ДТП пострадали два автомобиля», — цитирует подписчика сообщество «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие очевидцы добавляют, что от этого пострадали жители микрорайонов ЖБИ и Втузгородок, которым из-за аварии пришлось в -30 искать альтернативный транспорт.

При этом цены на такси из-за морозов сегодня выросли в несколько раз. «Уехать с Втузгородка в центр стоило в районе 500 рублей, при этом обычно езжу в два раза дешевле», — поделилась читательница URA.RU.

В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что в аварии никто не пострадал, поэтому водители сами оформили ДТП и разъехались. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», сильных пробок из-за аварии на проспекте Ленина не было.

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На проспекте Ленина в Екатеринбурге 9 января трамвай, ехавший в сторону ЖБИ, сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев на некоторое время было парализовано и пассажирам пришлось мерзнуть на улице. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «На перекрестке Ленина — Гагарина трамвай сошел с рельсов. В ДТП пострадали два автомобиля», — цитирует подписчика сообщество «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие очевидцы добавляют, что от этого пострадали жители микрорайонов ЖБИ и Втузгородок, которым из-за аварии пришлось в -30 искать альтернативный транспорт. При этом цены на такси из-за морозов сегодня выросли в несколько раз. «Уехать с Втузгородка в центр стоило в районе 500 рублей, при этом обычно езжу в два раза дешевле», — поделилась читательница URA.RU. В ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что в аварии никто не пострадал, поэтому водители сами оформили ДТП и разъехались. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», сильных пробок из-за аварии на проспекте Ленина не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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