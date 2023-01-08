В Челябинской области у рейсового автобуса из-за морозов отказали тормоза. Фото

09 января 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Температура воздуха во время инцидента составила минус 36 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе (Челябинская область) 9 января у рейсового автобуса «Аша — Кропачева» во время перевозки пассажиров перестала работать тормозная система. Температура воздуха во время инцидента составила минус 36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «9 января около 8:00 часов на 1591-м км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района у автобуса возникла неисправность тормозов. Рейсовым автобусом „Аша — Кропачева“ управлял мужчина 1968 года рождения. В автобусе было 10 пассажиров. На данном участке температура воздуха была минус 36 градусов», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. На помощь водителю и пассажирам прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС. Госавтоинспекторы помогли пересадить людей в другой попутный автобус, а затем остались вместе с водителем устранять неисправность. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа. В ГИБДД отмечают, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особого внимания. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Ашинском районе (Челябинская область) 9 января у рейсового автобуса «Аша — Кропачева» во время перевозки пассажиров перестала работать тормозная система. Температура воздуха во время инцидента составила минус 36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «9 января около 8:00 часов на 1591-м км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района у автобуса возникла неисправность тормозов. Рейсовым автобусом „Аша — Кропачева“ управлял мужчина 1968 года рождения. В автобусе было 10 пассажиров. На данном участке температура воздуха была минус 36 градусов», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. На помощь водителю и пассажирам прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС. Госавтоинспекторы помогли пересадить людей в другой попутный автобус, а затем остались вместе с водителем устранять неисправность. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа. В ГИБДД отмечают, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особого внимания. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.