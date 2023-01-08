08 января 2023
07 января 2023

В Челябинской области у рейсового автобуса из-за морозов отказали тормоза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуатор маршруток недопущеных к эксплуатации. Челябинск, подъемник, автобус, паз, эвакуация маршрутки
Температура воздуха во время инцидента составила минус 36 градусов Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) 9 января у рейсового автобуса «Аша — Кропачева» во время перевозки пассажиров перестала работать тормозная система. Температура воздуха во время инцидента составила минус 36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«9 января около 8:00 часов на 1591-м км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района у автобуса возникла неисправность тормозов. Рейсовым автобусом „Аша — Кропачева“ управлял мужчина 1968 года рождения. В автобусе было 10 пассажиров. На данном участке температура воздуха была минус 36 градусов», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На помощь водителю и пассажирам прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС. Госавтоинспекторы помогли пересадить людей в другой попутный автобус, а затем остались вместе с водителем устранять неисправность. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа.

В ГИБДД отмечают, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особого внимания. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.

На ремонт тормозной системы понадобилось два часа
Фото:

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В Ашинском районе (Челябинская область) 9 января у рейсового автобуса «Аша — Кропачева» во время перевозки пассажиров перестала работать тормозная система. Температура воздуха во время инцидента составила минус 36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «9 января около 8:00 часов на 1591-м км автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района у автобуса возникла неисправность тормозов. Рейсовым автобусом „Аша — Кропачева“ управлял мужчина 1968 года рождения. В автобусе было 10 пассажиров. На данном участке температура воздуха была минус 36 градусов», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. На помощь водителю и пассажирам прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС. Госавтоинспекторы помогли пересадить людей в другой попутный автобус, а затем остались вместе с водителем устранять неисправность. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа. В ГИБДД отмечают, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особого внимания. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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