08 января 2023

В Челябинске из-за морозов таксисты подняли цены вдвое. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В Челябинске 9 января «Яндекс Такси» в два раза подняли цены на поездки Фото:

В Челябинске из-за морозов цены в «Яндекс.Такси» 9 января подняли вдвое. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«По будням утром еду из жилого комплекса „Тополиная аллея“ до офиса рядом с остановкой „Публичная библиотека“ и плачу в среднем по 210 рублей. Сегодня поездка обошлась в 428 рублей», — рассказала URA.RU читательница.

Другой читатель отметил, что за утреннюю поездку из Кременкуля (Челябинская область) до торгового комплекса «Елки» отдал 469 рублей. Притом обычно маршрут обходится ему в 250 рублей при повышенном спросе.

URA.RU отследило колебание цен и время ожидания. Так, стоимость поездки по тому же маршруту из Кременкуля за два часа максимально падала до 258 рублей. Цена за этот период доходила и до 520 рублей с временем ожидания до 17 минут.

Стоимость поездки по Центральному району Челябинска поднялась вдвое
Цена на такси с Кременкуля до соседнего района Челябинска поднялась более чем в два раза
Время ожидания такси доходило до 17 минут

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В Челябинске из-за морозов цены в «Яндекс.Такси» 9 января подняли вдвое. Об этом URA.RU сообщили читатели. «По будням утром еду из жилого комплекса „Тополиная аллея“ до офиса рядом с остановкой „Публичная библиотека“ и плачу в среднем по 210 рублей. Сегодня поездка обошлась в 428 рублей», — рассказала URA.RU читательница. Другой читатель отметил, что за утреннюю поездку из Кременкуля (Челябинская область) до торгового комплекса «Елки» отдал 469 рублей. Притом обычно маршрут обходится ему в 250 рублей при повышенном спросе. URA.RU отследило колебание цен и время ожидания. Так, стоимость поездки по тому же маршруту из Кременкуля за два часа максимально падала до 258 рублей. Цена за этот период доходила и до 520 рублей с временем ожидания до 17 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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