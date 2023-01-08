В Челябинске из-за морозов таксисты подняли цены вдвое. Скрин

09 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В Челябинске 9 января «Яндекс Такси» в два раза подняли цены на поездки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске из-за морозов цены в «Яндекс.Такси» 9 января подняли вдвое. Об этом URA.RU сообщили читатели. «По будням утром еду из жилого комплекса „Тополиная аллея“ до офиса рядом с остановкой „Публичная библиотека“ и плачу в среднем по 210 рублей. Сегодня поездка обошлась в 428 рублей», — рассказала URA.RU читательница. Другой читатель отметил, что за утреннюю поездку из Кременкуля (Челябинская область) до торгового комплекса «Елки» отдал 469 рублей. Притом обычно маршрут обходится ему в 250 рублей при повышенном спросе. URA.RU отследило колебание цен и время ожидания. Так, стоимость поездки по тому же маршруту из Кременкуля за два часа максимально падала до 258 рублей. Цена за этот период доходила и до 520 рублей с временем ожидания до 17 минут. Стоимость поездки по Центральному району Челябинска поднялась вдвое скрин: от читательницы с приложения «Яндекс Такси» Цена на такси с Кременкуля до соседнего района Челябинска поднялась более чем в два раза скрин: от читателя с приложения «Яндекс Такси» Время ожидания такси доходило до 17 минут скрин: приложение «Яндекс Такси»

В Челябинске из-за морозов цены в «Яндекс.Такси» 9 января подняли вдвое. Об этом URA.RU сообщили читатели. «По будням утром еду из жилого комплекса „Тополиная аллея“ до офиса рядом с остановкой „Публичная библиотека“ и плачу в среднем по 210 рублей. Сегодня поездка обошлась в 428 рублей», — рассказала URA.RU читательница. Другой читатель отметил, что за утреннюю поездку из Кременкуля (Челябинская область) до торгового комплекса «Елки» отдал 469 рублей. Притом обычно маршрут обходится ему в 250 рублей при повышенном спросе. URA.RU отследило колебание цен и время ожидания. Так, стоимость поездки по тому же маршруту из Кременкуля за два часа максимально падала до 258 рублей. Цена за этот период доходила и до 520 рублей с временем ожидания до 17 минут.