В Челябинске построят завод по производству замороженных супов

В Челябинске планируют построить предприятие по производству готовых замороженных блюд марок «Главсуп» и «Главобед». Запуск мощностей запланирован на конец 2023 года. Об этом URA.RU сообщил директор предприятия «Кафе ин кафе» Владимир Бакаев.
«Развиваем новое направление в Челябинске. Запускать производство планируем в конце 2023 года. Сейчас на площадке ведутся строительно-монтажные работы», — рассказал URA.RU Бакаев.
С запуском цеха в «Кафе ин кафе» рассчитывают удвоить объемы производства: челябинская площадка добавит миллион порций в месяц. Новое производство оснастят автоматизированной европейской техникой. В компании также планируют дополнительно набрать 150 работников.
Бакаев отметил, что первоначально возникла идея построить новое производство в Златоусте, однако у компании возникли сложности с земельным участком. Выбранный участок попадал в санитарно-защитную зону котельной завода «Златмаш», и от этого объекта впоследствии пришлось отказаться. Площадка в Челябинске полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к пищевому производству.
Компания «Кафе ин кафе» производит замороженную продукцию, которую поставляет во все крупные федеральные сети. В ассортименте около 20 супов и столько же вторых блюд.
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