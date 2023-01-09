Макрон рассказал о парадоксе Путина

Макрон: Путин не «неприятный» человек, и в этом его парадокс
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Макрон заявил, что Путин не «неприятный» человек Фото:

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что президент России Владимир Путин не является «неприятным» человеком и в этом заключается его «парадокс». Такое заявление Макрон сделал в интервью передачи Les Rencontres du Papotin

«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — сказал Макрон. Его цитирует издание The Standard.

Ранее стало известно, что Макрон занял первое место по количеству звонков Путину в минувшем году. Они созвонились 19 раз. Французский президент продолжает звонить российскому лидеру, несмотря на критику украинских сми.

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Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что президент России Владимир Путин не является «неприятным» человеком и в этом заключается его «парадокс». Такое заявление Макрон сделал в интервью передачи Les Rencontres du Papotin «Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — сказал Макрон. Его цитирует издание The Standard. Ранее стало известно, что Макрон занял первое место по количеству звонков Путину в минувшем году. Они созвонились 19 раз. Французский президент продолжает звонить российскому лидеру, несмотря на критику украинских сми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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