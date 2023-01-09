Макрон рассказал о парадоксе Путина

Макрон заявил, что Путин не «неприятный» человек
Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что президент России Владимир Путин не является «неприятным» человеком и в этом заключается его «парадокс». Такое заявление Макрон сделал в интервью передачи Les Rencontres du Papotin
«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — сказал Макрон. Его
Ранее стало известно, что Макрон занял первое место по количеству звонков Путину в минувшем году. Они созвонились 19 раз. Французский президент продолжает звонить российскому лидеру, несмотря на критику украинских сми.
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