Кто чаще всего разговаривал с Путиным по телефону в 2022 году

Президент Франции Макрон возглавил топ лидеров стран, звонивших Путину

Путин часто вел телефонные переговоры с мировыми лидерами в уходящем году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил топ лидеров стран, звонивших президенту России Владимиру Путину. В уходящем году они созвонились 19 раз. Такой вывод следует из инфографики, которую подготовило радио «Маяк».

В топ-3 вошли премьер Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Эрдоган. Они звонили российскому лидеру 18 и 14 раз соответственно. На четвертом месте канцлер Германии Олаф Шольц — он звонил 12 раз.

Следом идет азербайджанский президент Ильхам Алиев, он говорил с Путиным по телефону 11 раз. По десять телефонных разговоров у Владимира Путина состоялось с Касымом-Жомартом Токаевым (Казахстан), с Александром Лукашенко (Беларусь) и с Шавкатом Мирзиеевым (Узбекистан). Список замыкают президент Таджикистана Эмомали Рахмон (8 звонков) и премьер Израиля Нафтали Бенет (7 звонков).

Макрон часто ведет с Путиным телефонные переговоры, за что неоднократно подвергался критике украинских СМИ. Шольц комментировал свои постоянные звонки Путину: он звонит, чтобы узнать, есть ли изменения в позиции по Украине. Токаев последний раз звонил Путину, чтобы поздравить его с юбилеем.