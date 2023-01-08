Пермяки в мороз спасли от смерти египтянина

09 января 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Таксист был легко одет и мог замерзнуть в мороз Фото: Анна Майорова © URA.RU Волонтеры бригады «Ночной патруль» отряда «Лиза Алерт» спасли в морозную ночь 9 января в Перми студента-таксиста из Египта. Молодой человек по имени Ислам рисковал замерзнуть, так как у его авто лопнуло колесо, а сам он был одет в легкую одежду. «Сын позвонил, сказал, что у Ислама колесо лопнуло на морозе. А он не готов к такому на дорогах, нет ни запаски, ни домкрата. В легких летних кроссовках», — рассказал один из волонтеров отряда 59.RU. Студент часто подрабатывает по вечерам и развозит на такси жителей Закамска. Волонтеры по прибытии дали Исламу химические грелки для обуви и чай в термосе. Позже египтянину поменяли лопнувшее колесо на одно из запасных, которое было у волонтера. Ранее синоптики прогнозировали сильные морозы в Пермском крае в январе. Уже с 7 января температура воздуха в регионе опускается ниже — 30 градусов.

Волонтеры бригады «Ночной патруль» отряда «Лиза Алерт» спасли в морозную ночь 9 января в Перми студента-таксиста из Египта. Молодой человек по имени Ислам рисковал замерзнуть, так как у его авто лопнуло колесо, а сам он был одет в легкую одежду. «Сын позвонил, сказал, что у Ислама колесо лопнуло на морозе. А он не готов к такому на дорогах, нет ни запаски, ни домкрата. В легких летних кроссовках», — рассказал один из волонтеров отряда 59.RU. Студент часто подрабатывает по вечерам и развозит на такси жителей Закамска. Волонтеры по прибытии дали Исламу химические грелки для обуви и чай в термосе. Позже египтянину поменяли лопнувшее колесо на одно из запасных, которое было у волонтера. Ранее синоптики прогнозировали сильные морозы в Пермском крае в январе. Уже с 7 января температура воздуха в регионе опускается ниже — 30 градусов.