08 января 2023
07 января 2023

Пермяки в мороз спасли от смерти египтянина

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист был легко одет и мог замерзнуть в мороз Фото:

Волонтеры бригады «Ночной патруль» отряда «Лиза Алерт» спасли в морозную ночь 9 января в Перми студента-таксиста из Египта. Молодой человек по имени Ислам рисковал замерзнуть, так как у его авто лопнуло колесо, а сам он был одет в легкую одежду.

«Сын позвонил, сказал, что у Ислама колесо лопнуло на морозе. А он не готов к такому на дорогах, нет ни запаски, ни домкрата. В легких летних кроссовках», — рассказал один из волонтеров отряда 59.RU.

Студент часто подрабатывает по вечерам и развозит на такси жителей Закамска. Волонтеры по прибытии дали Исламу химические грелки для обуви и чай в термосе. Позже египтянину поменяли лопнувшее колесо на одно из запасных, которое было у волонтера.

Ранее синоптики прогнозировали сильные морозы в Пермском крае в январе. Уже с 7 января температура воздуха в регионе опускается ниже — 30 градусов.

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Волонтеры бригады «Ночной патруль» отряда «Лиза Алерт» спасли в морозную ночь 9 января в Перми студента-таксиста из Египта. Молодой человек по имени Ислам рисковал замерзнуть, так как у его авто лопнуло колесо, а сам он был одет в легкую одежду. «Сын позвонил, сказал, что у Ислама колесо лопнуло на морозе. А он не готов к такому на дорогах, нет ни запаски, ни домкрата. В легких летних кроссовках», — рассказал один из волонтеров отряда 59.RU. Студент часто подрабатывает по вечерам и развозит на такси жителей Закамска. Волонтеры по прибытии дали Исламу химические грелки для обуви и чай в термосе. Позже египтянину поменяли лопнувшее колесо на одно из запасных, которое было у волонтера. Ранее синоптики прогнозировали сильные морозы в Пермском крае в январе. Уже с 7 января температура воздуха в регионе опускается ниже — 30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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