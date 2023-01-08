В Тюменской области умер ветеран ВОВ

09 января 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Иван Базаров ушел из жизни в 98 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Базаров, он умер на 99 году жизни. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Заводоуковска Светлана Касенова. «Все меньше остается с нами участников Великой Отечественной войны. Сегодня мы простились с героем тех страшных событий. На 99-м году жизни скончался Базаров Иван Матвеевич. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сообщила Светлана Касенова в своем telegram-канале. Иван Базаров родился в крестьянской семье, в одной из деревень Омской области. В 17 лет он был призван в Красную армию, служил на Дальнем Востоке, в морской пехоте. Принимал участие в освобождении островов Юкки, Расин, Сейсин, за что получил медаль «За победу над Японией». Также был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова, медалями «За Победу над Германией» и «400 лет Морскому флоту». В Заводоуковск Тюменской области Иван Базаров с женой переехал в 1956 году. Трудился на городском лесозаводе, а в последующем стал депутатом районного совета трудящихся.

В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Базаров, он умер на 99 году жизни. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Заводоуковска Светлана Касенова. «Все меньше остается с нами участников Великой Отечественной войны. Сегодня мы простились с героем тех страшных событий. На 99-м году жизни скончался Базаров Иван Матвеевич. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сообщила Светлана Касенова в своем telegram-канале. Иван Базаров родился в крестьянской семье, в одной из деревень Омской области. В 17 лет он был призван в Красную армию, служил на Дальнем Востоке, в морской пехоте. Принимал участие в освобождении островов Юкки, Расин, Сейсин, за что получил медаль «За победу над Японией». Также был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова, медалями «За Победу над Германией» и «400 лет Морскому флоту». В Заводоуковск Тюменской области Иван Базаров с женой переехал в 1956 году. Трудился на городском лесозаводе, а в последующем стал депутатом районного совета трудящихся.