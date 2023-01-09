У самолета открылся люк грузового отсека, сообщил telegram-канал
У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Пострадавших в результате происшествия нет.
«На высоте нескольких километров [в самолете] разгерметизировался люк в грузовом отсеке. К счастью, 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали», — пишет telegram-канал.
По словам журналистов, после происшествия пилоты сразу же пошли на посадку. По факту открытия люка самолета во время полета транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.
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