У самолета, летевшего в Магадан, открылась дверь во время полета. Видео

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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
У самолета открылся люк грузового отсека, сообщил telegram-канал Фото:

У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Пострадавших в результате происшествия нет.

«На высоте нескольких километров [в самолете] разгерметизировался люк в грузовом отсеке. К счастью, 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали», — пишет telegram-канал.

По словам журналистов, после происшествия пилоты сразу же пошли на посадку. По факту открытия люка самолета во время полета транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.

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У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Пострадавших в результате происшествия нет. «На высоте нескольких километров [в самолете] разгерметизировался люк в грузовом отсеке. К счастью, 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали», — пишет telegram-канал. По словам журналистов, после происшествия пилоты сразу же пошли на посадку. По факту открытия люка самолета во время полета транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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