У самолета, летевшего в Магадан, открылась дверь во время полета. Видео 09 января 2023 в 16:25 Размер текста - 17 + У самолета открылся люк грузового отсека, сообщил telegram-канал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Пострадавших в результате происшествия нет. «На высоте нескольких километров [в самолете] разгерметизировался люк в грузовом отсеке. К счастью, 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали», — пишет telegram-канал. По словам журналистов, после происшествия пилоты сразу же пошли на посадку. По факту открытия люка самолета во время полета транспортная прокуратура сейчас проводит проверку. У самолета, летевшего из Магана (Якутия) в Магадан, во время полета открылась дверь. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Пострадавших в результате происшествия нет. «На высоте нескольких километров [в самолете] разгерметизировался люк в грузовом отсеке. К счастью, 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали», — пишет telegram-канал. По словам журналистов, после происшествия пилоты сразу же пошли на посадку. По факту открытия люка самолета во время полета транспортная прокуратура сейчас проводит проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям