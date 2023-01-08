Пациент курганского центра Илизарова попал на шоу Андрея Малахова

В передаче Малахова выступил пациент центра Илизарова из Костромской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Искам из Костромской области выступил с песней «А заря» в вечерней передаче Андрея Малахова «Песни от всей души». Искам проходил длительное лечение в Центре Илизарова в Кургане. Об этом говорится на сайте Центра.

«Мне 23 года, я учусь на оператора ЭВМ», — рассказал о себе Искам в шоу Малахова. По словам заведующего травматолого-ортопедического отделения №11 Центра Михаила Тепленького, 8 лет назад юноша приехал в Курган лечить последствия эпифазарного остеомиелита. Ему провели несколько операций на восстановление подвижности тазобедренного сустава, который был практически разрушен, а также удлинили левое плечо.

Как отметил лечащий врач Искама, процесс восстановления занимает несколько лет и требует дополнительного удлинения правого плеча. При этом сам юноша решил взять перерыв от операций, чтобы заняться творчеством и работой в IT-сфере. Позже он намерен вернуться в Курган и завершить все лечебные процессы. «Я очень благодарен всем врачам, медсестрам, всему Центру за то, что они дают людям жизнь, счастье ходить, стремиться к большему. Спасибо большое и низкий им поклон», — говорит Искам.