Свердловчанина освободили из украинского плена

Всего из украинского плена возвратили 50 военнослужащих Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди военнослужащих, которых освободили из украинского плена, один — из Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Мы посмотрели список [освобожденных] — один наш. Это уже 14-й военнослужащий, который возвращается из украинского плена. Из какого именно города он, мы не раскрываем, но за его судьбой активно следила сестра из Лесного. 8 января парень вернулся в Россию», — поделилась Мерзлякова.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вернули из украинского плена 50 российских военных. Возврат произошел в результате переговоров с Киевом