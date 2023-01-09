Свердловчанина освободили из украинского плена

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Всего из украинского плена возвратили 50 военнослужащих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Среди военнослужащих, которых освободили из украинского плена, один — из Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Мы посмотрели список [освобожденных] — один наш. Это уже 14-й военнослужащий, который возвращается из украинского плена. Из какого именно города он, мы не раскрываем, но за его судьбой активно следила сестра из Лесного. 8 января парень вернулся в Россию», — поделилась Мерзлякова.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вернули из украинского плена 50 российских военных. Возврат произошел в результате переговоров с Киевом

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Среди военнослужащих, которых освободили из украинского плена, один — из Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Мы посмотрели список [освобожденных] — один наш. Это уже 14-й военнослужащий, который возвращается из украинского плена. Из какого именно города он, мы не раскрываем, но за его судьбой активно следила сестра из Лесного. 8 января парень вернулся в Россию», — поделилась Мерзлякова. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вернули из украинского плена 50 российских военных. Возврат произошел в результате переговоров с Киевом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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