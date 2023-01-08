Минобороны: 50 российских солдат вызволили из плена ВСУ

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
50 пленных российских бойцов возвращены в Москву, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москву из украинского плена были возвращены 50 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Пятьдесят российских военных возвращены в Москву с подконтрольной киевскому режиму территории 8 января. Возврат произошел в результате переговоров с Киевом», — сообщили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили о возвращении на Родину 82-х российских военнопленных. В МО уточнили, что всем им была оказана психологическая и медицинская помощь.

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В Москву из украинского плена были возвращены 50 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Пятьдесят российских военных возвращены в Москву с подконтрольной киевскому режиму территории 8 января. Возврат произошел в результате переговоров с Киевом», — сообщили в Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили о возвращении на Родину 82-х российских военнопленных. В МО уточнили, что всем им была оказана психологическая и медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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