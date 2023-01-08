Минобороны: 50 российских солдат вызволили из плена ВСУ

50 пленных российских бойцов возвращены в Москву, сообщили в Минобороны РФ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москву из украинского плена были возвращены 50 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Пятьдесят российских военных возвращены в Москву с подконтрольной киевскому режиму территории 8 января. Возврат произошел в результате переговоров с Киевом», —
Ранее в ведомстве сообщили о возвращении на Родину 82-х российских военнопленных. В МО уточнили, что всем им была оказана психологическая и медицинская помощь.
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