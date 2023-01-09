Омбудсмены России и Украины готовят встречу в Турции 09 января 2023 в 20:00 Размер текста - 17 + Татьяна Москалькова встретится с Дмитрием Лубинецевым в Турции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Омбудсмен от России Татьяна Москалькова встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинецевым в Турции. Об этом заявила сама Москалькова. «Встреча с украинским омбудсменом на территории Турции пройдет с 12 по 14 января», — заявила Москалькова. Ее слова цитирует агентство РИА Новости в своем telegram-канале. Ранее о встрече в январе сообщал Дмитрий Лубинец. Он комментировал, что на ней будут решаться вопросы освобождения гражданских. Омбудсмен от России Татьяна Москалькова встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинецевым в Турции. Об этом заявила сама Москалькова. «Встреча с украинским омбудсменом на территории Турции пройдет с 12 по 14 января», — заявила Москалькова. Ее слова цитирует агентство РИА Новости в своем telegram-канале. Ранее о встрече в январе сообщал Дмитрий Лубинец. Он комментировал, что на ней будут решаться вопросы освобождения гражданских. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям