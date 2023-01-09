Омбудсмены России и Украины готовят встречу в Турции

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Татьяна Москалькова встретится с Дмитрием Лубинецевым в Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Омбудсмен от России Татьяна Москалькова встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинецевым в Турции. Об этом заявила сама Москалькова.

«Встреча с украинским омбудсменом на территории Турции пройдет с 12 по 14 января», — заявила Москалькова. Ее слова цитирует агентство РИА Новости в своем telegram-канале.

Ранее о встрече в январе сообщал Дмитрий Лубинец. Он комментировал, что на ней будут решаться вопросы освобождения гражданских.

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Омбудсмен от России Татьяна Москалькова встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинецевым в Турции. Об этом заявила сама Москалькова. «Встреча с украинским омбудсменом на территории Турции пройдет с 12 по 14 января», — заявила Москалькова. Ее слова цитирует агентство РИА Новости в своем telegram-канале. Ранее о встрече в январе сообщал Дмитрий Лубинец. Он комментировал, что на ней будут решаться вопросы освобождения гражданских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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