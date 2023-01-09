Омбудсмены России и Украины готовят встречу в Турции

Татьяна Москалькова встретится с Дмитрием Лубинецевым в Турции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Омбудсмен от России Татьяна Москалькова встретится с украинским коллегой Дмитрием Лубинецевым в Турции. Об этом заявила сама Москалькова.
«Встреча с украинским омбудсменом на территории Турции пройдет с 12 по 14 января», — заявила Москалькова. Ее слова цитирует агентство РИА Новости в своем telegram-канале.
Ранее о встрече в январе сообщал Дмитрий Лубинец. Он комментировал, что на ней будут решаться вопросы освобождения гражданских.
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