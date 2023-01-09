Росавиация опровергла слухи о возобновлении полетов на юг РФ

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать. Об этом заявили в Росавиации, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января.
«Информация о возобновлении полетов с 15 января в 11 аэропортах Центральной части и Юга РФ — недостоверная. Документ, который распространяется в соцсетях, является фейком», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге и в центре России, пишет «Царьград».
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