Росавиация опровергла слухи о возобновлении полетов на юг РФ

09 января 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Режим ограничений на полеты на юг и в центральную часть РФ сохраняется Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать. Об этом заявили в Росавиации, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января. «Информация о возобновлении полетов с 15 января в 11 аэропортах Центральной части и Юга РФ — недостоверная. Документ, который распространяется в соцсетях, является фейком», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге и в центре России, пишет «Царьград».

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать. Об этом заявили в Росавиации, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января. «Информация о возобновлении полетов с 15 января в 11 аэропортах Центральной части и Юга РФ — недостоверная. Документ, который распространяется в соцсетях, является фейком», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге и в центре России, пишет «Царьград».