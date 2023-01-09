09 января 2023

Росавиация опровергла слухи о возобновлении полетов на юг РФ

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе
Режим ограничений на полеты на юг и в центральную часть РФ сохраняется Фото:

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать. Об этом заявили в Росавиации, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января.

«Информация о возобновлении полетов с 15 января в 11 аэропортах Центральной части и Юга РФ — недостоверная. Документ, который распространяется в соцсетях, является фейком», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге и в центре России, пишет «Царьград».

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Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать. Об этом заявили в Росавиации, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января. «Информация о возобновлении полетов с 15 января в 11 аэропортах Центральной части и Юга РФ — недостоверная. Документ, который распространяется в соцсетях, является фейком», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге и в центре России, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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