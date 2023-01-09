09 января 2023
08 января 2023

В Перми пройдет концерт к юбилею Цоя с его оцифрованным голосом

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В Перми состоится большой концерт к юбилею Виктора Цоя Фото:

В Перми пройдет концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Мероприятие состоится в УДС «Молот» 12 мая. Анонс программы размещен на сервисе Яндекс Афиша.

«Основа программы — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей „Кино“. В составе группы два басиста группы разных лет — Александр Титов, Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян», — указано на афише концерта.

Организаторы отмечают, что концепция проекта — показать, каким выступление группы «Кино» может быть в 21-м веке, «с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном». Большую часть материала обещают исполнить максимально близко к оригиналу, но уточняют, что не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Цена билета начинается от 1200 рублей.

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В Перми пройдет концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Мероприятие состоится в УДС «Молот» 12 мая. Анонс программы размещен на сервисе Яндекс Афиша. «Основа программы — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей „Кино“. В составе группы два басиста группы разных лет — Александр Титов, Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян», — указано на афише концерта. Организаторы отмечают, что концепция проекта — показать, каким выступление группы «Кино» может быть в 21-м веке, «с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном». Большую часть материала обещают исполнить максимально близко к оригиналу, но уточняют, что не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Цена билета начинается от 1200 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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