В Перми пройдет концерт к юбилею Цоя с его оцифрованным голосом

10 января 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

В Перми состоится большой концерт к юбилею Виктора Цоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми пройдет концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Мероприятие состоится в УДС «Молот» 12 мая. Анонс программы размещен на сервисе Яндекс Афиша. «Основа программы — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей „Кино“. В составе группы два басиста группы разных лет — Александр Титов, Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян», — указано на афише концерта. Организаторы отмечают, что концепция проекта — показать, каким выступление группы «Кино» может быть в 21-м веке, «с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном». Большую часть материала обещают исполнить максимально близко к оригиналу, но уточняют, что не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Цена билета начинается от 1200 рублей.

В Перми пройдет концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Мероприятие состоится в УДС «Молот» 12 мая. Анонс программы размещен на сервисе Яндекс Афиша. «Основа программы — настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей „Кино“. В составе группы два басиста группы разных лет — Александр Титов, Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян», — указано на афише концерта. Организаторы отмечают, что концепция проекта — показать, каким выступление группы «Кино» может быть в 21-м веке, «с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном». Большую часть материала обещают исполнить максимально близко к оригиналу, но уточняют, что не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Цена билета начинается от 1200 рублей.