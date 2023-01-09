09 января 2023
08 января 2023
07 января 2023

В ЯНАО продают коттедж с дизайнерским ремонтом за 14 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В Новом Уренгое продают двухэтажный коттедж за 14,5 млн рублей Фото:

В Новом Уренгое продается двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом за 14,5 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на платформе Avito.

«Новый Уренгой, дачное некоммерческое товарищество Северянин, Цветочная улица, 39. Продается двухэтажный дом с хорошим и дорогим ремонтом, цена — 14 500 000», — указано в объявлении на сайте Avito.

Дом расположен на садовом участке в 6 соток, который оборудован зоной барбекю. Он находится в 7 километрах от центра города.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги продают трехэтажный коттедж за 18 млн рублей. Дом находится на стадии строительства.

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В Новом Уренгое продается двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом за 14,5 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на платформе Avito. «Новый Уренгой, дачное некоммерческое товарищество Северянин, Цветочная улица, 39. Продается двухэтажный дом с хорошим и дорогим ремонтом, цена — 14 500 000», — указано в объявлении на сайте Avito. Дом расположен на садовом участке в 6 соток, который оборудован зоной барбекю. Он находится в 7 километрах от центра города. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги продают трехэтажный коттедж за 18 млн рублей. Дом находится на стадии строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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