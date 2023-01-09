В Новом Уренгое продают двухэтажный коттедж за 14,5 млн рублей
В Новом Уренгое продается двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом за 14,5 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на платформе Avito.
«Новый Уренгой, дачное некоммерческое товарищество Северянин, Цветочная улица, 39. Продается двухэтажный дом с хорошим и дорогим ремонтом, цена — 14 500 000», — указано в объявлении на сайте Avito.
Дом расположен на садовом участке в 6 соток, который оборудован зоной барбекю. Он находится в 7 километрах от центра города.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги продают трехэтажный коттедж за 18 млн рублей. Дом находится на стадии строительства.
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