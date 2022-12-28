В Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.
«Продается 2-х этажный дом с жилой мансардой (фактически третий этаж) в стадии строительства. Площадь дома 857 квадратных метров на участке 6 соток, цена 19 840 000 рублей», — указал продавец в объявлении на платформе.
Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин. Дом возводится по программе индивидуального жилищного строительства.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде можно приобрести двухэтажный кирпичный дом за 38 млн рублей. В Тарко-Сале жилой дом свободной планировки продается за 34 млн рублей.
Дом в Лабытнанги продают за 20 млн рублей
Фото: сайт Avito
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В Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается 2-х этажный дом с жилой мансардой (фактически третий этаж) в стадии строительства. Площадь дома 857 квадратных метров на участке 6 соток, цена 19 840 000 рублей», — указал продавец в объявлении на платформе. Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин. Дом возводится по программе индивидуального жилищного строительства. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде можно приобрести двухэтажный кирпичный дом за 38 млн рублей. В Тарко-Сале жилой дом свободной планировки продается за 34 млн рублей.