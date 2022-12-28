28 декабря 2022
27 декабря 2022

В ЯНАО продают трехэтажный дом за 20 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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АО
В Лабытнанги продают трехэтажный дом за 20 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается 2-х этажный дом с жилой мансардой (фактически третий этаж) в стадии строительства. Площадь дома 857 квадратных метров на участке 6 соток, цена 19 840 000 рублей», — указал продавец в объявлении на платформе.

Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин. Дом возводится по программе индивидуального жилищного строительства.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде можно приобрести двухэтажный кирпичный дом за 38 млн рублей. В Тарко-Сале жилой дом свободной планировки продается за 34 млн рублей.

Дом в Лабытнанги продают за 20 млн рублей
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается 2-х этажный дом с жилой мансардой (фактически третий этаж) в стадии строительства. Площадь дома 857 квадратных метров на участке 6 соток, цена 19 840 000 рублей», — указал продавец в объявлении на платформе. Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин. Дом возводится по программе индивидуального жилищного строительства. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде можно приобрести двухэтажный кирпичный дом за 38 млн рублей. В Тарко-Сале жилой дом свободной планировки продается за 34 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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