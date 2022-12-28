В ЯНАО продают трехэтажный дом за 20 миллионов рублей. Фото

29 декабря 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги продают трехэтажный дом за 20 млн рублей (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается 2-х этажный дом с жилой мансардой (фактически третий этаж) в стадии строительства. Площадь дома 857 квадратных метров на участке 6 соток, цена 19 840 000 рублей», — указал продавец в объявлении на платформе. Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин. Дом возводится по программе индивидуального жилищного строительства. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде можно приобрести двухэтажный кирпичный дом за 38 млн рублей. В Тарко-Сале жилой дом свободной планировки продается за 34 млн рублей. Дом в Лабытнанги продают за 20 млн рублей Фото: сайт Avito

В Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается 2-х этажный дом с жилой мансардой (фактически третий этаж) в стадии строительства. Площадь дома 857 квадратных метров на участке 6 соток, цена 19 840 000 рублей», — указал продавец в объявлении на платформе. Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин. Дом возводится по программе индивидуального жилищного строительства. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде можно приобрести двухэтажный кирпичный дом за 38 млн рублей. В Тарко-Сале жилой дом свободной планировки продается за 34 млн рублей.