За новогодние праздники в пожарах погибли 9 курганцев

Замначальника областного ГУ МЧС Алексей Яров озвучил последствия пожаров в новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января в пожарах погибли девять человек из Притобольного, Далматовского и Шумихинского округов. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с брифинга МЧС России по Курганской области.

«С 31 декабря по 8 января в Курганской области погибли 9 человек. 31 декабря погибли три человека в Шумихе, 1 января погибли три человека в Далматово и три из Притобольного округа», — сообщил замначальника областного ГУ МЧС России Алексей Яров. По данным случаем заведены уголовные дела. Детской гибели не зарегистрировано.

Преимущественно в праздники горели жилые дома, всего зафиксировано 20 случаев, что составляет 40% от общего числа пожаров за этот период. Горение транспорта — пять случаев, надворные строения — 15 случаев (30%), остальное — небольшие пожары, связанные с тушением мусора. Основными причинами стали причина нарушение устройства и эксплуатации печного отопления (40% случаев), нарушение эксплуатации электронного оборудования (25%), неосторожное обращение с огнем (18%), поджоги — 4 случая. Возгораний по причине детской шалости не зарегистрированы.

Ранее URA.RU писало, что утром 2 января в селе Менщиково Кетовского округа горел цех завода растительных масел. Площадь пожара составила 600 кв. метров, передает МЧС. В ликвидации были задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники. Пострадавших нет.