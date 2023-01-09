В пермском городе автомобилистов призвали заменить исчезнувшие автобусы

В Кизеле Пермского края в наступившем году городские автобусы не вышли в рейс

10 января 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Автобусы в Кизеле перестали ходить 8 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кизеле Пермского края жители остались без автобусного сообщения из-за не разыгранного вовремя конкурса на пассажирские перевозки. После этого владельцев личных авто призвали помочь соседям добраться до работы, школы и других мест. По словам лидера пермского регионального отделения ЛДПР Олега Постникова, партийцы постараются сгладить проблему, а один из жителей Кизела уже готов возить горожан на своей машине. Прошу всех своих одноклассников, друзей, однопартийцев объединиться и помочь в доставке детей до садиков и из садиков, в школу/из школы, в больницу, на тренировки на личном транспорте. Соответствующее распоряжение координатора о помощи жителям ушло местному отделению ЛДПР. А мое предложение и почин уже начали обычные граждане. Например, Александр Нечаев уже готов бесплатно подвезти куда угодно», — пишет Постников в соцсетях. Ранее стало известно, что в Кизеле престали ходить пассажирские автобусы. Глава города Андрей Родыгин пояснил, что контракт с перевозчиком истек 8 января, а новый конкурс еще не проведен. Заявки от предпринимателей чиновники ждут до 12 января, но пока никто не заявился.

В Кизеле Пермского края жители остались без автобусного сообщения из-за не разыгранного вовремя конкурса на пассажирские перевозки. После этого владельцев личных авто призвали помочь соседям добраться до работы, школы и других мест. По словам лидера пермского регионального отделения ЛДПР Олега Постникова, партийцы постараются сгладить проблему, а один из жителей Кизела уже готов возить горожан на своей машине. Прошу всех своих одноклассников, друзей, однопартийцев объединиться и помочь в доставке детей до садиков и из садиков, в школу/из школы, в больницу, на тренировки на личном транспорте. Соответствующее распоряжение координатора о помощи жителям ушло местному отделению ЛДПР. А мое предложение и почин уже начали обычные граждане. Например, Александр Нечаев уже готов бесплатно подвезти куда угодно», — пишет Постников в соцсетях. Ранее стало известно, что в Кизеле престали ходить пассажирские автобусы. Глава города Андрей Родыгин пояснил, что контракт с перевозчиком истек 8 января, а новый конкурс еще не проведен. Заявки от предпринимателей чиновники ждут до 12 января, но пока никто не заявился.