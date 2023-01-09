В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны. Фото

10 января 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Василий Арбузов ушел из жизни в 94 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Арбузов, ему было 94 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Ишима Федор Шишкин. Прощание с ветераном состоится 11 января. «На 95-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Арбузов Василий Васильевич. Родом из многодетной крестьянской семьи он еще подростком начал работать в родном селе Новотравное. Выражаю соболезнование родным и близким», — написал мэр Ишима Федор Шишкин в своем telegram-канале. Василий Арбузов начал свой трудовой путь на конюшне колхоза имени Ленина, в 1940 году. Ему было 12 лет. Трудился он и на протяжении всей войны, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». А в начале 50-х годов стал водителем автоколонны, где и проработал несколько десятков лет. Прощание с Василием Арбузовым состоится 11 января. Ишимцев ждут с 12:00 до 13:00, в городском ритуальном зале на улице Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске простились с ветераном ВОВ Иваном Базаровым. Он скончался в возрасте 98 лет. Василий Арбузов прожил 94 года Фото: telegram-канал Федора Шишкина

В Тюменской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Арбузов, ему было 94 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Ишима Федор Шишкин. Прощание с ветераном состоится 11 января. «На 95-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Арбузов Василий Васильевич. Родом из многодетной крестьянской семьи он еще подростком начал работать в родном селе Новотравное. Выражаю соболезнование родным и близким», — написал мэр Ишима Федор Шишкин в своем telegram-канале. Василий Арбузов начал свой трудовой путь на конюшне колхоза имени Ленина, в 1940 году. Ему было 12 лет. Трудился он и на протяжении всей войны, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». А в начале 50-х годов стал водителем автоколонны, где и проработал несколько десятков лет. Прощание с Василием Арбузовым состоится 11 января. Ишимцев ждут с 12:00 до 13:00, в городском ритуальном зале на улице Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске простились с ветераном ВОВ Иваном Базаровым. Он скончался в возрасте 98 лет.