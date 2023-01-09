09 января 2023

В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, медали и ордена, ветераны вов
Василий Арбузов ушел из жизни в 94 года (архивное фото) Фото:

В Тюменской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Арбузов, ему было 94 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Ишима Федор Шишкин. Прощание с ветераном состоится 11 января.

«На 95-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Арбузов Василий Васильевич. Родом из многодетной крестьянской семьи он еще подростком начал работать в родном селе Новотравное. Выражаю соболезнование родным и близким», — написал мэр Ишима Федор Шишкин в своем telegram-канале.

Василий Арбузов начал свой трудовой путь на конюшне колхоза имени Ленина, в 1940 году. Ему было 12 лет. Трудился он и на протяжении всей войны, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». А в начале 50-х годов стал водителем автоколонны, где и проработал несколько десятков лет.

Прощание с Василием Арбузовым состоится 11 января. Ишимцев ждут с 12:00 до 13:00, в городском ритуальном зале на улице Ялуторовской.

Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске простились с ветераном ВОВ Иваном Базаровым. Он скончался в возрасте 98 лет.

Василий Арбузов прожил 94 года
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюменской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Арбузов, ему было 94 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Ишима Федор Шишкин. Прощание с ветераном состоится 11 января. «На 95-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Арбузов Василий Васильевич. Родом из многодетной крестьянской семьи он еще подростком начал работать в родном селе Новотравное. Выражаю соболезнование родным и близким», — написал мэр Ишима Федор Шишкин в своем telegram-канале. Василий Арбузов начал свой трудовой путь на конюшне колхоза имени Ленина, в 1940 году. Ему было 12 лет. Трудился он и на протяжении всей войны, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». А в начале 50-х годов стал водителем автоколонны, где и проработал несколько десятков лет. Прощание с Василием Арбузовым состоится 11 января. Ишимцев ждут с 12:00 до 13:00, в городском ритуальном зале на улице Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске простились с ветераном ВОВ Иваном Базаровым. Он скончался в возрасте 98 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...