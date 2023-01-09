09 января 2023

В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Фото

В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЖК «Антарес» продают квартиру за 118 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 123 квадратных метров в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119. Ее стоимость — 118 млн рублей, следует из объявления на сайте N1.RU. При это похожие квартиры в этом же жилом комплексе стоят в 10 раз дешевле.

«Предлагается к вниманию уникальная двухуровневая квартира с террасой на последнем этаже в центре города в ЖК „Антарес“ с видом на парк „Зеленая роща“. В квартире выполнен ремонт от именитого архитектурного бюро. Вся бытовая техника Gaggenau, стиральная машина и сушильная машина ASKO, сплит-система Daikin», — говорится в объявлении.

Мебель в квартире от ведущих европейских фабрик (Cezar, Bolzan, Natuzzi и пр.), также стоит привезенная из Франции антикварная отреставрированная мебель XIX века. В отделке также использовали дорогостоящие материалы. В ЖК «Антарес» продают и другие квартиры подобной планировки, но их стоимость в среднем составляет 20 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13. Его стоимость — 706,8 млн рублей.

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В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 123 квадратных метров в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119. Ее стоимость — 118 млн рублей, следует из объявления на сайте N1.RU. При это похожие квартиры в этом же жилом комплексе стоят в 10 раз дешевле. «Предлагается к вниманию уникальная двухуровневая квартира с террасой на последнем этаже в центре города в ЖК „Антарес“ с видом на парк „Зеленая роща“. В квартире выполнен ремонт от именитого архитектурного бюро. Вся бытовая техника Gaggenau, стиральная машина и сушильная машина ASKO, сплит-система Daikin», — говорится в объявлении. Мебель в квартире от ведущих европейских фабрик (Cezar, Bolzan, Natuzzi и пр.), также стоит привезенная из Франции антикварная отреставрированная мебель XIX века. В отделке также использовали дорогостоящие материалы. В ЖК «Антарес» продают и другие квартиры подобной планировки, но их стоимость в среднем составляет 20 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13. Его стоимость — 706,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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