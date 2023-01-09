В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Фото

В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Фото

10 января 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В ЖК «Антарес» продают квартиру за 118 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 123 квадратных метров в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119. Ее стоимость — 118 млн рублей, следует из объявления на сайте N1.RU. При это похожие квартиры в этом же жилом комплексе стоят в 10 раз дешевле. «Предлагается к вниманию уникальная двухуровневая квартира с террасой на последнем этаже в центре города в ЖК „Антарес“ с видом на парк „Зеленая роща“. В квартире выполнен ремонт от именитого архитектурного бюро. Вся бытовая техника Gaggenau, стиральная машина и сушильная машина ASKO, сплит-система Daikin», — говорится в объявлении. Мебель в квартире от ведущих европейских фабрик (Cezar, Bolzan, Natuzzi и пр.), также стоит привезенная из Франции антикварная отреставрированная мебель XIX века. В отделке также использовали дорогостоящие материалы. В ЖК «Антарес» продают и другие квартиры подобной планировки, но их стоимость в среднем составляет 20 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13. Его стоимость — 706,8 млн рублей.

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 123 квадратных метров в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 119. Ее стоимость — 118 млн рублей, следует из объявления на сайте N1.RU. При это похожие квартиры в этом же жилом комплексе стоят в 10 раз дешевле. «Предлагается к вниманию уникальная двухуровневая квартира с террасой на последнем этаже в центре города в ЖК „Антарес“ с видом на парк „Зеленая роща“. В квартире выполнен ремонт от именитого архитектурного бюро. Вся бытовая техника Gaggenau, стиральная машина и сушильная машина ASKO, сплит-система Daikin», — говорится в объявлении. Мебель в квартире от ведущих европейских фабрик (Cezar, Bolzan, Natuzzi и пр.), также стоит привезенная из Франции антикварная отреставрированная мебель XIX века. В отделке также использовали дорогостоящие материалы. В ЖК «Антарес» продают и другие квартиры подобной планировки, но их стоимость в среднем составляет 20 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13. Его стоимость — 706,8 млн рублей.