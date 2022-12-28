28 декабря 2022

В центре Екатеринбурга продают бизнес-центр за 706 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бизнес-центра
БЦ «Прайм» находится между администрацией Екатеринбурга и зданием правительства Свердловской области Фото:

Шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13 в Екатеринбурге выставили на продажу за 706,8 млн рублей. Здание на 98% занято арендаторами, следует из объявления на сайте «Авито».

«В 2018 году завершена масштабная реконструкция. Бизнес-центр оснащен двумя новыми лифтами, надстроен шестой этаж, первый этаж разделен на четыре помещения с отельными входными группами, проведен капитальный ремонт всего здания, полностью обновлен фасад. Имеется закрытый внутренний двор. Общая площадь — 7 тыс. кв. метров», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что на проспекте Ленина, 11Б выставлен на продажу четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton.

БЦ «Прайм» находится в 500 метрах от площади 1905 года
Фото:
В 2018-м году бизнес-центр капитально реконструировали
Фото:

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Шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13 в Екатеринбурге выставили на продажу за 706,8 млн рублей. Здание на 98% занято арендаторами, следует из объявления на сайте «Авито». «В 2018 году завершена масштабная реконструкция. Бизнес-центр оснащен двумя новыми лифтами, надстроен шестой этаж, первый этаж разделен на четыре помещения с отельными входными группами, проведен капитальный ремонт всего здания, полностью обновлен фасад. Имеется закрытый внутренний двор. Общая площадь — 7 тыс. кв. метров», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что на проспекте Ленина, 11Б выставлен на продажу четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton.
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© Служба новостей «URA.RU»
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