Шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13 в Екатеринбурге выставили на продажу за 706,8 млн рублей. Здание на 98% занято арендаторами, следует из объявления на сайте «Авито».
«В 2018 году завершена масштабная реконструкция. Бизнес-центр оснащен двумя новыми лифтами, надстроен шестой этаж, первый этаж разделен на четыре помещения с отельными входными группами, проведен капитальный ремонт всего здания, полностью обновлен фасад. Имеется закрытый внутренний двор. Общая площадь — 7 тыс. кв. метров», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU сообщало, что на проспекте Ленина, 11Б выставлен на продажу четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton.
БЦ «Прайм» находится в 500 метрах от площади 1905 года
Фото: «Авито»
В 2018-м году бизнес-центр капитально реконструировали
Фото: «Авито»
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Шестиэтажный бизнес-центр «Прайм» на Антона Валека, 13 в Екатеринбурге выставили на продажу за 706,8 млн рублей. Здание на 98% занято арендаторами, следует из объявления на сайте «Авито». «В 2018 году завершена масштабная реконструкция. Бизнес-центр оснащен двумя новыми лифтами, надстроен шестой этаж, первый этаж разделен на четыре помещения с отельными входными группами, проведен капитальный ремонт всего здания, полностью обновлен фасад. Имеется закрытый внутренний двор. Общая площадь — 7 тыс. кв. метров», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что на проспекте Ленина, 11Б выставлен на продажу четырехэтажный дом площадью 1219 квадратных метров. Он находится между храмом во имя святителя Иннокентия Московского и отелем Four Elements, где раньше располагался Hilton.