Пушилин: российские войска почти освободили Соледар

Соледар близок к освобождению
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Соледар близок к освобождению российской армией. Бои сейчас идут в западной части города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, после освобождения Соледара для ВС РФ открываются хорошие перспективы полного освобождения Артемовска. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».
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