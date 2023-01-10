Пушилин: российские войска почти освободили Соледар

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Соледар близок к освобождению Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соледар близок к освобождению российской армией. Бои сейчас идут в западной части города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, после освобождения Соледара для ВС РФ открываются хорошие перспективы полного освобождения Артемовска. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

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Соледар близок к освобождению российской армией. Бои сейчас идут в западной части города. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам Пушилина, после освобождения Соледара для ВС РФ открываются хорошие перспективы полного освобождения Артемовска. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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