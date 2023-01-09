09 января 2023

В Сургуте отменили рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Сургут, регистрация на рейс, аэропорт сургут, вахтовики, пассажиры
Рейс отменили из-за неполадок в двигателе Фото:

В Сургуте из-за неисправности двигателя отменили рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident.

«На начальном этапе разбега экипаж доложил о прекращении взлета неисправностью реверса первого двигателя. Самостоятельно зарулил на стоянку. Эксплуатант — АО «Авиакомпания «Россия». Самолет: А-320, рейс SDM6442 Сургут — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Как сообщил один из пассажиров рейса, самолет на замену еще не предоставлен. Когда будет вылет, пока неизвестно. В аэропорту Сургута журналисту URA.RU не стали комментировать произошедшее и посоветовали обратиться за более детальной информацией в авиакомпанию «Россия». Что было и сделано журналистом агентства. В адрес авиакомпании направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске задержали вылет двух самолетов. Причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия.

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В Сургуте из-за неисправности двигателя отменили рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident. «На начальном этапе разбега экипаж доложил о прекращении взлета неисправностью реверса первого двигателя. Самостоятельно зарулил на стоянку. Эксплуатант — АО «Авиакомпания «Россия». Самолет: А-320, рейс SDM6442 Сургут — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении. Как сообщил один из пассажиров рейса, самолет на замену еще не предоставлен. Когда будет вылет, пока неизвестно. В аэропорту Сургута журналисту URA.RU не стали комментировать произошедшее и посоветовали обратиться за более детальной информацией в авиакомпанию «Россия». Что было и сделано журналистом агентства. В адрес авиакомпании направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске задержали вылет двух самолетов. Причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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