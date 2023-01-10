Пашинян упрекнул миротворцев РФ в невыполнении своих обязанностей

Миротворческий контингент РФ, размещенный в Нагорном Карабахе, обязан обеспечить беспрепятственную работу Лачинского коридора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лачинский коридор – единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах и Армению.
«Шестой пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года гласит, что юридические обязательства за беспрепятственную работу Лачинского коридора лежат на Азербайджане и России. Что касается миротворцев РФ, то именно они должны обеспечить функционирование коридора», – приводит слова Никола Пашиняна ТАСС.
Премьер-министр Армении считает, что Баку пытается «сломить волю» его народа «для жизни на своей земле». В декабре группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор. Они заявили, что являются экологами. Армения расценила это как провокацию. Пашинян сообщал, что закрытие Лачинского коридора спровоцировало нехватку продовольствия, сообщает телеканал 360. Ереван обратился в Международный суд ООН, чтобы заставить Азербайджан снять блокаду, передает «Национальная служба новостей». Пашинян также обвинил Россию у том, что миротворцы не выполняют свои обязательства. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти упреки необоснованными, сообщает RT.
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Миротворческий контингент РФ, размещенный в Нагорном Карабахе, обязан обеспечить беспрепятственную работу Лачинского коридора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лачинский коридор – единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. «Шестой пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года гласит, что юридические обязательства за беспрепятственную работу Лачинского коридора лежат на Азербайджане и России. Что касается миротворцев РФ, то именно они должны обеспечить функционирование коридора», – приводит слова Никола Пашиняна ТАСС. Премьер-министр Армении считает, что Баку пытается «сломить волю» его народа «для жизни на своей земле». В декабре группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор. Они заявили, что являются экологами. Армения расценила это как провокацию. Пашинян сообщал, что закрытие Лачинского коридора спровоцировало нехватку продовольствия, сообщает телеканал 360. Ереван обратился в Международный суд ООН, чтобы заставить Азербайджан снять блокаду, передает «Национальная служба новостей». Пашинян также обвинил Россию у том, что миротворцы не выполняют свои обязательства. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти упреки необоснованными, сообщает RT.