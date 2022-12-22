Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей в Нагорном Карабахе

22 декабря 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Армении заявил, что РФ не выполняет свои обязанности по охране коридора, соединяющего Армению и Азербайджан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства на территории Нагорного Карабаха. Речь идет о контроле за Лачинским коридором. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Ключевой смысл — не позволять незаконные действия», — заявил премьер на заседании правительства. Его слова приводит ТАСС. При этом Пашинян подчеркнул, что в невыполнении обязанностей РФ виноват Азербайджан. Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах. Ранее власти Армении обвинили Азербайджан в обстреле границы. Перестрелки между странами происходили и раньше. Ситуация обострилась в сентябре нынешнего года. США обвинили Украину в поставке запрещенных боеприпасов Азербайджану.

Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства на территории Нагорного Карабаха. Речь идет о контроле за Лачинским коридором. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Ключевой смысл — не позволять незаконные действия», — заявил премьер на заседании правительства. Его слова приводит ТАСС. При этом Пашинян подчеркнул, что в невыполнении обязанностей РФ виноват Азербайджан. Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах. Ранее власти Армении обвинили Азербайджан в обстреле границы. Перестрелки между странами происходили и раньше. Ситуация обострилась в сентябре нынешнего года. США обвинили Украину в поставке запрещенных боеприпасов Азербайджану.