Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей в Нагорном Карабахе

Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства на территории Нагорного Карабаха. Речь идет о контроле за Лачинским коридором. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Ключевой смысл — не позволять незаконные действия», — заявил премьер на заседании правительства. Его слова приводит ТАСС. При этом Пашинян подчеркнул, что в невыполнении обязанностей РФ виноват Азербайджан. Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах.
Ранее власти Армении обвинили Азербайджан в обстреле границы. Перестрелки между странами происходили и раньше. Ситуация обострилась в сентябре нынешнего года. США обвинили Украину в поставке запрещенных боеприпасов Азербайджану.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства на территории Нагорного Карабаха. Речь идет о контроле за Лачинским коридором. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Ключевой смысл — не позволять незаконные действия», — заявил премьер на заседании правительства. Его слова приводит ТАСС. При этом Пашинян подчеркнул, что в невыполнении обязанностей РФ виноват Азербайджан. Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах. Ранее власти Армении обвинили Азербайджан в обстреле границы. Перестрелки между странами происходили и раньше. Ситуация обострилась в сентябре нынешнего года. США обвинили Украину в поставке запрещенных боеприпасов Азербайджану.