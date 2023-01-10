Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию

Костомарова подключили к ИВЛ
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Он подключен к аппарату ИВЛ.
«Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией — его подключили к ИВЛ. Фигуриста привезли в одну из столичных клиник в 00:30 ночи. Утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое», — сообщает telegram-канал Mash.
Костомаров выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2006 года. Дважды фигурист выигрывал мировое первенство и трижды — чемпион Европы.
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