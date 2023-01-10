Власти выплатили свердловчанам полмиллиарда рублей по поручению Путина

Свердловские власти выплатили 595 миллионов рублей семьям мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент Владимир Путин отметил, что главы регионов должны уделять первостепенное внимание семьям мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Свердловские власти выплатили семьям мобилизованных более 500 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции, по данным на 10 января выплачено 595 020 тысяч рублей. Общее количество региональных выплат — 29 751», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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Свердловские власти выплатили семьям мобилизованных более 500 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции, по данным на 10 января выплачено 595 020 тысяч рублей. Общее количество региональных выплат — 29 751», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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