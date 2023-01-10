Власти выплатили свердловчанам полмиллиарда рублей по поручению Путина

Президент Владимир Путин отметил, что главы регионов должны уделять первостепенное внимание семьям мобилизованных
новость из сюжетаМобилизация в России
Свердловские власти выплатили семьям мобилизованных более 500 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции, по данным на 10 января выплачено 595 020 тысяч рублей. Общее количество региональных выплат — 29 751», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
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