Власти выплатили свердловчанам полмиллиарда рублей по поручению Путина

Свердловские власти выплатили 595 миллионов рублей семьям мобилизованных

Президент Владимир Путин отметил, что главы регионов должны уделять первостепенное внимание семьям мобилизованных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Свердловские власти выплатили семьям мобилизованных более 500 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции, по данным на 10 января выплачено 595 020 тысяч рублей. Общее количество региональных выплат — 29 751», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.