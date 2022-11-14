Путин дал губернаторам главное задание в рамках спецоперации

Путин обязал губернаторов помочь семьям военнослужащих
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Губернаторы должны заниматься поддержкой семей мобилизованных, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Практически все мои коллеги говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах. В них входят: поддержка наших военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — заявил президент в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные получат свои выплаты досрочно. Так, в Челябинке дети мобилизованных в общей сложности получат 24 миллиона рублей. Сумма для выплат самим военнослужащим составляет 195 тысяч рублей, передает RT.

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Российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Практически все мои коллеги говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах. В них входят: поддержка наших военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — заявил президент в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные получат свои выплаты досрочно. Так, в Челябинке дети мобилизованных в общей сложности получат 24 миллиона рублей. Сумма для выплат самим военнослужащим составляет 195 тысяч рублей, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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