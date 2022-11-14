Путин дал губернаторам главное задание в рамках спецоперации

Путин обязал губернаторов помочь семьям военнослужащих

14 ноября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Губернаторы должны заниматься поддержкой семей мобилизованных, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Практически все мои коллеги говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах. В них входят: поддержка наших военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — заявил президент в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные получат свои выплаты досрочно. Так, в Челябинке дети мобилизованных в общей сложности получат 24 миллиона рублей. Сумма для выплат самим военнослужащим составляет 195 тысяч рублей, передает RT.

Российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Практически все мои коллеги говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах. В них входят: поддержка наших военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — заявил президент в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные получат свои выплаты досрочно. Так, в Челябинке дети мобилизованных в общей сложности получат 24 миллиона рублей. Сумма для выплат самим военнослужащим составляет 195 тысяч рублей, передает RT.