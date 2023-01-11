Курганский бизнесмен массово ищет сотрудников для своей базы отдыха. Скрин

12 января 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В сервисе поиска работы заявили о десятках свободных вакансий в курганском санатории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в штат санатория «Лесники», который принадлежит семье бизнесмена Владлена Воробейчика, массово набирают работников. Данная информация опубликована на сервисе для поиска работы HeadHunter. «Общее количество вакансий работодателя, который представлен на сайте — около 50 свободных должностей. Из них — больше 20 вакансий в курганском загородном комплексе „Лесники“. На работу в санаторий ищут от подсобного рабочего до руководителя службы безопасности комплекса», — указано в сообщении. На момент публикации объявления о свободных вакансиях до сих пор активны. Минимальная заработная плата, которую предлагает работодатель, составляет 20 тысяч рублей за должность подсобного рабочего. На официальном сайте санатория «Лесники» среди актуальных вакансий значатся менеджер по продажам, официант, менеджер ресторана и мастер чистоты в банном комплексе. Учредителем санаторного бизнеса на сайте СБИС указан Владлен Воробейчик, который руководит строительной компанией «Домстрой», а директором санатория значится его супруга Людмила. Воробейчик пообещал прокомментировать информацию о многочисленных вакансиях позже. На сервисе по поиску работу опубликовано больше 20 объявлений о вакансиях в курганском санатории «Лесники» Корреспондент URA.RU На работу в курганском санатории «Лесники» ищут руководителя службы безопасности Корреспондент URA.RU Актуальные вакансии, которые указаны на официальном сайте курганской базы отдыха «Лесники» Корреспондент URA.RU

В Курганской области в штат санатория «Лесники», который принадлежит семье бизнесмена Владлена Воробейчика, массово набирают работников. Данная информация опубликована на сервисе для поиска работы HeadHunter. «Общее количество вакансий работодателя, который представлен на сайте — около 50 свободных должностей. Из них — больше 20 вакансий в курганском загородном комплексе „Лесники“. На работу в санаторий ищут от подсобного рабочего до руководителя службы безопасности комплекса», — указано в сообщении. На момент публикации объявления о свободных вакансиях до сих пор активны. Минимальная заработная плата, которую предлагает работодатель, составляет 20 тысяч рублей за должность подсобного рабочего. На официальном сайте санатория «Лесники» среди актуальных вакансий значатся менеджер по продажам, официант, менеджер ресторана и мастер чистоты в банном комплексе. Учредителем санаторного бизнеса на сайте СБИС указан Владлен Воробейчик, который руководит строительной компанией «Домстрой», а директором санатория значится его супруга Людмила. Воробейчик пообещал прокомментировать информацию о многочисленных вакансиях позже.