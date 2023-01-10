Telegraph India: Индия готова поддержать потолок цен на российскую нефть 10 января 2023 в 18:08 Размер текста - 17 + Индия может поддержать потолок цен на нефть из России, пишет издание Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России, ранее введенному странами Евросоюза и G7, в случае ее подорожания. Об этом сообщает Telegraph India. «Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель», — пишет издание . Как уточнили журналисты, такую меру индийское правительство рассматривает в случае введения Евросоюзом санкций против стран, покупающих российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок цен. Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. После его принятия и согласования Индия занимала нейтральную позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будут продавать нефть только по рыночной стоимости, отмечает RT. Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России, ранее введенному странами Евросоюза и G7, в случае ее подорожания. Об этом сообщает Telegraph India. «Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель», — пишет издание. Как уточнили журналисты, такую меру индийское правительство рассматривает в случае введения Евросоюзом санкций против стран, покупающих российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок цен. Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. После его принятия и согласования Индия занимала нейтральную позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будут продавать нефть только по рыночной стоимости, отмечает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям