Telegraph India: Индия готова поддержать потолок цен на российскую нефть

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Индия может поддержать потолок цен на нефть из России, пишет издание Фото:
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Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России, ранее введенному странами Евросоюза и G7, в случае ее подорожания. Об этом сообщает Telegraph India.

«Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель», — пишет издание. Как уточнили журналисты, такую меру индийское правительство рассматривает в случае введения Евросоюзом санкций против стран, покупающих российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок цен.

Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. После его принятия и согласования Индия занимала нейтральную позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будут продавать нефть только по рыночной стоимости, отмечает RT.

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Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России, ранее введенному странами Евросоюза и G7, в случае ее подорожания. Об этом сообщает Telegraph India. «Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит 60 долларов за баррель», — пишет издание. Как уточнили журналисты, такую меру индийское правительство рассматривает в случае введения Евросоюзом санкций против стран, покупающих российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок цен. Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. После его принятия и согласования Индия занимала нейтральную позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будут продавать нефть только по рыночной стоимости, отмечает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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