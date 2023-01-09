09 января 2023

В Тюменской области подорожает услуга для льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на льготные посещения бань вырастут с февраля (архивное фото) Фото:

Льготные категории граждан в Тобольске (Тюменская область) станут больше платить за посещение общественных бань. Информация об увеличении платы содержится в проекте постановления администрации города. Стоимость услуги вырастет со 135 до 142 рублей.

«Установить, что с 1 февраля 2023 года размер максимально допустимой доли расходов льготных категорий граждан на услуги бань общего пользования составит 142 рубля с человека. В 2022 году он составлял 135 рублей», — говорится в проекте постановления мэрии Тобольска.

В Тобольске подобные услуги оказывают две бани, расположенные в 4 микрорайоне и рабочем поселке Сумкино. Как поясняют власти, повышение платы хотят произвести на уровень инфляции, прогнозируемой Минэкономразвития РФ. В 2023 году по категории «Прочие услуги» она запланирована в размере 5,01%.

Разницу между конечной ценой и теми суммами, которые платят льготники, продолжат финансировать из городского бюджета. На эти цели выделено 2,7 млн рублей. Проект постановления еще не утвержден, до 25 января по нему принимаются предложения и замечания.

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Льготные категории граждан в Тобольске (Тюменская область) станут больше платить за посещение общественных бань. Информация об увеличении платы содержится в проекте постановления администрации города. Стоимость услуги вырастет со 135 до 142 рублей. «Установить, что с 1 февраля 2023 года размер максимально допустимой доли расходов льготных категорий граждан на услуги бань общего пользования составит 142 рубля с человека. В 2022 году он составлял 135 рублей», — говорится в проекте постановления мэрии Тобольска. В Тобольске подобные услуги оказывают две бани, расположенные в 4 микрорайоне и рабочем поселке Сумкино. Как поясняют власти, повышение платы хотят произвести на уровень инфляции, прогнозируемой Минэкономразвития РФ. В 2023 году по категории «Прочие услуги» она запланирована в размере 5,01%. Разницу между конечной ценой и теми суммами, которые платят льготники, продолжат финансировать из городского бюджета. На эти цели выделено 2,7 млн рублей. Проект постановления еще не утвержден, до 25 января по нему принимаются предложения и замечания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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