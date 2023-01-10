Экономист оценил риски для рубля упасть до 100 за доллар

Экономист Улитенко: доллар не будет в 2023 стоить больше 75 рублей

11 января 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Курс доллара останется на уровне 75 рублей, считает Алексей Улитенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Вероятность того, что доллар достигнет пикового значения в 80-100 рублей, крайне мала, так как санкции, введенные Евросоюзом против России, оказались малоэффективными. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Улитенко. «Санкции против российского импорта, введенные в 2022 году, оказались малоэффективными. Ограничения против основы экспорта РФ только-только начались, и еще рано оценивать их реальный эффект. Но вероятность увидеть цифру в 80 рублей за доллар и выше крайне сомнительна, учитывая, что большая часть возможных санкций уже исчерпала себя», — объяснил Алексей Улитенко. По мнению экономиста, курс национальной валюты США должен остаться на уровне 75 рублей. «Скорее всего доллар будет болтаться в диапазоне 65-75 рублей, иначе российский импорт может столкнуться с проблемами ликвидности. Внутренние капитальные вложения будут также затруднены при высоком курсе. Курс будет, в том числе, поддержан стремительно теряющими стоимость долларом и евро, экономика которых оказалось под ударом собственных правительств. Конечно, в свете определенных событий возможны просадки. Но вряд ли они будут иметь долгосрочный эффект. Этому будет также способствовать сокращение профицита торгового баланса РФ и дисконта российских нефтепродуктов», — добавил Улитенко. По данным Мосбиржи, в первый день торгов после новогодних праздников рубль укрепляется к иностранной валюте. Курс доллара составил 69,5 рублей, евро — 74,6. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероятность того, что доллар достигнет пикового значения в 80-100 рублей, крайне мала, так как санкции, введенные Евросоюзом против России, оказались малоэффективными. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Улитенко. «Санкции против российского импорта, введенные в 2022 году, оказались малоэффективными. Ограничения против основы экспорта РФ только-только начались, и еще рано оценивать их реальный эффект. Но вероятность увидеть цифру в 80 рублей за доллар и выше крайне сомнительна, учитывая, что большая часть возможных санкций уже исчерпала себя», — объяснил Алексей Улитенко. По мнению экономиста, курс национальной валюты США должен остаться на уровне 75 рублей. «Скорее всего доллар будет болтаться в диапазоне 65-75 рублей, иначе российский импорт может столкнуться с проблемами ликвидности. Внутренние капитальные вложения будут также затруднены при высоком курсе. Курс будет, в том числе, поддержан стремительно теряющими стоимость долларом и евро, экономика которых оказалось под ударом собственных правительств. Конечно, в свете определенных событий возможны просадки. Но вряд ли они будут иметь долгосрочный эффект. Этому будет также способствовать сокращение профицита торгового баланса РФ и дисконта российских нефтепродуктов», — добавил Улитенко. По данным Мосбиржи, в первый день торгов после новогодних праздников рубль укрепляется к иностранной валюте. Курс доллара составил 69,5 рублей, евро — 74,6.