В ХМАО при пожаре в многоэтажке пострадали люди. Видео

11 января 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Очевидцы в соцсетях сообщили о погибших при пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) при пожаре в 12-этажном жилом доме в 15 микрорайоне пострадали люди. Информация опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Горит 15 микрорайон, 5 дом. Есть пострадавшие», — сообщается в посте. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ЧП позднее. В комментариях очевидцы также сообщают о погибших. «Мужчина и мальчик», — написала Анастасия Ужестова. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос. Обновлено, 7:31. В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. «Есть пострадавшие. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава», — уточнили в ведомстве.

В Нефтеюганске (ХМАО) при пожаре в 12-этажном жилом доме в 15 микрорайоне пострадали люди. Информация опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Горит 15 микрорайон, 5 дом. Есть пострадавшие», — сообщается в посте. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ЧП позднее. В комментариях очевидцы также сообщают о погибших. «Мужчина и мальчик», — написала Анастасия Ужестова. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос. Обновлено, 7:31. В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. «Есть пострадавшие. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава», — уточнили в ведомстве.