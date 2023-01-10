10 января 2023

В ХМАО при пожаре в многоэтажке пострадали люди. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
Очевидцы в соцсетях сообщили о погибших при пожаре Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) при пожаре в 12-этажном жилом доме в 15 микрорайоне пострадали люди. Информация опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Горит 15 микрорайон, 5 дом. Есть пострадавшие», — сообщается в посте.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ЧП позднее. В комментариях очевидцы также сообщают о погибших. «Мужчина и мальчик», — написала Анастасия Ужестова. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос.

Обновлено, 7:31. В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. «Есть пострадавшие. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава», — уточнили в ведомстве.

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В Нефтеюганске (ХМАО) при пожаре в 12-этажном жилом доме в 15 микрорайоне пострадали люди. Информация опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «Горит 15 микрорайон, 5 дом. Есть пострадавшие», — сообщается в посте. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ЧП позднее. В комментариях очевидцы также сообщают о погибших. «Мужчина и мальчик», — написала Анастасия Ужестова. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО направлен запрос. Обновлено, 7:31. В ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. «Есть пострадавшие. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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