Максим Галкин* лишился двух наград

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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Артист Максим Галкин (признан в России иноагентом) лишился региональных наград. Соответствующее постановление подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Лишить Максима Галкина наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса; медали «За веру и добро», — говорится в тексте постановления. Ранее сообщалось, что у артиста заберут награды, пишет RT. В начале января во время концерта в Дубае Максим Галкин крикнул зрителям «героям слава». Также до этого подобная ситуация произошла с певцом Валерием Меладзе. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента