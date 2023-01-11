Максим Галкин* лишился двух наград

Максима Галкина* лишили ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максима Галкина лишили ряда наград Кемеровской области Фото:

Артист Максим Галкин (признан в России иноагентом) лишился региональных наград. Соответствующее постановление подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Лишить Максима Галкина наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса; медали «За веру и добро», — говорится в тексте постановления. Ранее сообщалось, что у артиста заберут награды, пишет RT.

В начале января во время концерта в Дубае Максим Галкин крикнул зрителям «героям слава». Также до этого подобная ситуация произошла с певцом Валерием Меладзе.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Артист Максим Галкин (признан в России иноагентом) лишился региональных наград. Соответствующее постановление подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Лишить Максима Галкина наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса; медали «За веру и добро», — говорится в тексте постановления. Ранее сообщалось, что у артиста заберут награды, пишет RT. В начале января во время концерта в Дубае Максим Галкин крикнул зрителям «героям слава». Также до этого подобная ситуация произошла с певцом Валерием Меладзе. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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