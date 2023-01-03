Меладзе потребовали признать иноагентом и выслать из РФ после украинского лозунга

03 января 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Действия Валерия Меладзе можно расценивать как провокацию, заявил Александр Карабанов Фото: Дарья Попова © URA.RU Певца Валерия Меладзе потребовали признать иностранным агентом и запретить выступать на территории России. Причиной стал ответ музыканта на националистический украинский лозунг во время концерта. Глава Фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что действиям Меладзе нужно дать юридическую оценку и признать его иноагентом. «Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержку нацистского режима в братской Украине, а для кого-то это будет призыв именно к активным действиям», — сказал Карабанов в беседе с Life . Он отметил, что уже готовит обращение в Министерство юстиции и Минкульт. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко солидарна с юристом и тоже призвала запретить Меладзе въезд в Россию. «Лучше бы он уехал подальше», — заявила Драпенко URA.RU. Ранее в интернете появилось видео, на котором Меладзе в ответ на слова зрителя: «Слава Украине», отвечает: «Героям слава», передает телеканал 360. Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что карьера певца в РФ может завершиться после этого инцидента.

Певца Валерия Меладзе потребовали признать иностранным агентом и запретить выступать на территории России. Причиной стал ответ музыканта на националистический украинский лозунг во время концерта. Глава Фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что действиям Меладзе нужно дать юридическую оценку и признать его иноагентом. «Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержку нацистского режима в братской Украине, а для кого-то это будет призыв именно к активным действиям», — сказал Карабанов в беседе с Life. Он отметил, что уже готовит обращение в Министерство юстиции и Минкульт. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко солидарна с юристом и тоже призвала запретить Меладзе въезд в Россию. «Лучше бы он уехал подальше», — заявила Драпенко URA.RU. Ранее в интернете появилось видео, на котором Меладзе в ответ на слова зрителя: «Слава Украине», отвечает: «Героям слава», передает телеканал 360. Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что карьера певца в РФ может завершиться после этого инцидента.