Галкин* крикнул зрителям «героям слава» во время концерта

На концерте в Дубае артист Максим Галкин (признан инагентом в РФ) в ходе выступления выкрикнул националистический лозунг Украины «героям слава». Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3».
«Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — заявил артист. Последнее высказывание он выкрикнул в ответ на возглас из толпы «Слава Украине».
Ранее появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе в ответ на слова зрителя: «Слава Украине» отвечает: «Героям слава». За это артиста уже потребовали признать иностранным агентом. За данную выходку продюсер исполнителя предрек крах карьеры Меладзе.
*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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На концерте в Дубае артист Максим Галкин (признан инагентом в РФ) в ходе выступления выкрикнул националистический лозунг Украины «героям слава». Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3». «Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — заявил артист. Последнее высказывание он выкрикнул в ответ на возглас из толпы «Слава Украине». Ранее появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе в ответ на слова зрителя: «Слава Украине» отвечает: «Героям слава». За это артиста уже потребовали признать иностранным агентом. За данную выходку продюсер исполнителя предрек крах карьеры Меладзе. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента