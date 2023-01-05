Галкин* крикнул зрителям «героям слава» во время концерта

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
В ходе концерта Максим Галкин выкрикнул украинский лозунг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На концерте в Дубае артист Максим Галкин (признан инагентом в РФ) в ходе выступления выкрикнул националистический лозунг Украины «героям слава». Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3».

«Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — заявил артист. Последнее высказывание он выкрикнул в ответ на возглас из толпы «Слава Украине».

Ранее появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе в ответ на слова зрителя: «Слава Украине» отвечает: «Героям слава». За это артиста уже потребовали признать иностранным агентом. За данную выходку продюсер исполнителя предрек крах карьеры Меладзе.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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На концерте в Дубае артист Максим Галкин (признан инагентом в РФ) в ходе выступления выкрикнул националистический лозунг Украины «героям слава». Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3». «Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — заявил артист. Последнее высказывание он выкрикнул в ответ на возглас из толпы «Слава Украине». Ранее появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе в ответ на слова зрителя: «Слава Украине» отвечает: «Героям слава». За это артиста уже потребовали признать иностранным агентом. За данную выходку продюсер исполнителя предрек крах карьеры Меладзе. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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