В Свердловской области нашли тело матери пятерых детей

Поисковый отряд «Прорыв» обнаружил труп пропавшей матери пятерых детей
В Свердловской области обнаружили труп 36-летней Любови Белюшиной. Женщина воспитывала пятерых детей. Об этом сообщил поисковой отряд «Прорыв» по региону в социальной сети «ВКонтакте».
«Мать пятерых детей Любовь Белюшина найдена погибшей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в поисковом отряде.
Ранее агентство сообщало, что в селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Сообщение о розыске Любови Белюшиной поступило в дежурную часть Алапаевского отдела полиции вечером 22 декабря от ее бывшего мужа.
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