10 января 2023

В Свердловской области нашли тело матери пятерых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снег, зима, женщина, гор сад, пенсинерка
Поисковый отряд «Прорыв» обнаружил труп пропавшей матери пятерых детей Фото:

В Свердловской области обнаружили труп 36-летней Любови Белюшиной. Женщина воспитывала пятерых детей. Об этом сообщил поисковой отряд «Прорыв» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Мать пятерых детей Любовь Белюшина найдена погибшей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в поисковом отряде.

Ранее агентство сообщало, что в селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Сообщение о розыске Любови Белюшиной поступило в дежурную часть Алапаевского отдела полиции вечером 22 декабря от ее бывшего мужа.

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В Свердловской области обнаружили труп 36-летней Любови Белюшиной. Женщина воспитывала пятерых детей. Об этом сообщил поисковой отряд «Прорыв» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Мать пятерых детей Любовь Белюшина найдена погибшей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в поисковом отряде. Ранее агентство сообщало, что в селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Сообщение о розыске Любови Белюшиной поступило в дежурную часть Алапаевского отдела полиции вечером 22 декабря от ее бывшего мужа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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