В Свердловской области нашли тело матери пятерых детей

11 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Поисковый отряд «Прорыв» обнаружил труп пропавшей матери пятерых детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области обнаружили труп 36-летней Любови Белюшиной. Женщина воспитывала пятерых детей. Об этом сообщил поисковой отряд «Прорыв» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Мать пятерых детей Любовь Белюшина найдена погибшей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в поисковом отряде. Ранее агентство сообщало, что в селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Сообщение о розыске Любови Белюшиной поступило в дежурную часть Алапаевского отдела полиции вечером 22 декабря от ее бывшего мужа.

В Свердловской области обнаружили труп 36-летней Любови Белюшиной. Женщина воспитывала пятерых детей. Об этом сообщил поисковой отряд «Прорыв» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Мать пятерых детей Любовь Белюшина найдена погибшей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в поисковом отряде. Ранее агентство сообщало, что в селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Сообщение о розыске Любови Белюшиной поступило в дежурную часть Алапаевского отдела полиции вечером 22 декабря от ее бывшего мужа.