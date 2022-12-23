В Свердловской области пропала 36-летняя девушка. Фото

24 декабря 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Девушка ушла из дома 22 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», девушка потерялась 22 декабря. «Помогите найти Любовь Белюшину. С 22 декабря ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы: рост девушки 165 сантиметров, у нее черные волосы и зеленые глаза. Она была одета в черный пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у девушки была черная сумка. Если вам что-то известно о местонахождении девушки, то сообщите по номеру +7 (965) 533-33-99 или 112. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала 58-летняя женщина. По словам волонтеров, она нуждается в медицинской помощи. Девушку ищут с 22 декабря Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», девушка потерялась 22 декабря. «Помогите найти Любовь Белюшину. С 22 декабря ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы: рост девушки 165 сантиметров, у нее черные волосы и зеленые глаза. Она была одета в черный пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у девушки была черная сумка. Если вам что-то известно о местонахождении девушки, то сообщите по номеру +7 (965) 533-33-99 или 112. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала 58-летняя женщина. По словам волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.