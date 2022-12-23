23 декабря 2022

В Свердловской области пропала 36-летняя девушка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка ушла из дома 22 декабря Фото:

В селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», девушка потерялась 22 декабря.

«Помогите найти Любовь Белюшину. С 22 декабря ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы: рост девушки 165 сантиметров, у нее черные волосы и зеленые глаза. Она была одета в черный пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у девушки была черная сумка. Если вам что-то известно о местонахождении девушки, то сообщите по номеру +7 (965) 533-33-99 или 112.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала 58-летняя женщина. По словам волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.

Девушку ищут с 22 декабря
Фото:

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В селе Коптелово Свердловской области пропала 36-летняя Любовь Белюшина. Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», девушка потерялась 22 декабря. «Помогите найти Любовь Белюшину. С 22 декабря ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы: рост девушки 165 сантиметров, у нее черные волосы и зеленые глаза. Она была одета в черный пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у девушки была черная сумка. Если вам что-то известно о местонахождении девушки, то сообщите по номеру +7 (965) 533-33-99 или 112. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала 58-летняя женщина. По словам волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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