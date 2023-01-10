10 января 2023

Курганцы массово идут в кинотеатры на самый кассовый российский фильм

В кинотеатрах Кургана — ажиотаж из-за фильма «Чебурашка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация результатов исследования ВЦИОМ в Музее истории ГУЛАГа. Москва, кино, кинематограф, зрительный зал, проектор, фильм
Курганцы скупают билеты на новый российский фильм (архивное фото) Фото:

Курганцы массово идут в кинотеатры на сеансы российского фильма «Чебурашка». Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на городские кинотеатры.

«В кинотеатре „Клумба“ на сеансы фильма ажиотаж. Билеты хорошо продаются даже в будни. В кинотеатре „Пушка“ он также сейчас является самым популярным фильмом. По просьбам зрителей в кинотеатре „Киноклуб“ в новогодние праздники два дня подряд добавляли дополнительные сеансы „Чебурашки“», — рассказали в курганских кинотеатрах. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на 11 января общие сборы фильма «Чебурашка» составили 3 млрд 197 млн рублей. По сборам он обогнал российские фильмы «Холоп» и «Движение вверх»

Ранее URA.RU писало, в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы».

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Курганцы массово идут в кинотеатры на сеансы российского фильма «Чебурашка». Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на городские кинотеатры. «В кинотеатре „Клумба“ на сеансы фильма ажиотаж. Билеты хорошо продаются даже в будни. В кинотеатре „Пушка“ он также сейчас является самым популярным фильмом. По просьбам зрителей в кинотеатре „Киноклуб“ в новогодние праздники два дня подряд добавляли дополнительные сеансы „Чебурашки“», — рассказали в курганских кинотеатрах. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на 11 января общие сборы фильма «Чебурашка» составили 3 млрд 197 млн рублей. По сборам он обогнал российские фильмы «Холоп» и «Движение вверх» Ранее URA.RU писало, в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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