Курганцы массово идут в кинотеатры на самый кассовый российский фильм

В кинотеатрах Кургана — ажиотаж из-за фильма «Чебурашка»

11 января 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Курганцы скупают билеты на новый российский фильм (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганцы массово идут в кинотеатры на сеансы российского фильма «Чебурашка». Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на городские кинотеатры. «В кинотеатре „Клумба“ на сеансы фильма ажиотаж. Билеты хорошо продаются даже в будни. В кинотеатре „Пушка“ он также сейчас является самым популярным фильмом. По просьбам зрителей в кинотеатре „Киноклуб“ в новогодние праздники два дня подряд добавляли дополнительные сеансы „Чебурашки“», — рассказали в курганских кинотеатрах. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на 11 января общие сборы фильма «Чебурашка» составили 3 млрд 197 млн рублей. По сборам он обогнал российские фильмы «Холоп» и «Движение вверх» Ранее URA.RU писало, в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы».

Курганцы массово идут в кинотеатры на сеансы российского фильма «Чебурашка». Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой на городские кинотеатры. «В кинотеатре „Клумба“ на сеансы фильма ажиотаж. Билеты хорошо продаются даже в будни. В кинотеатре „Пушка“ он также сейчас является самым популярным фильмом. По просьбам зрителей в кинотеатре „Киноклуб“ в новогодние праздники два дня подряд добавляли дополнительные сеансы „Чебурашки“», — рассказали в курганских кинотеатрах. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на 11 января общие сборы фильма «Чебурашка» составили 3 млрд 197 млн рублей. По сборам он обогнал российские фильмы «Холоп» и «Движение вверх» Ранее URA.RU писало, в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы».