Синоптики пообещали свердловчанам тепло на старый Новый год

11 января 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

В Старый Новый год будет намного теплее, чем 1 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU В старый Новый год в Свердловской области погода будет выше климатической нормы. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Погода в старый Новый год будет умеренно-морозной, выше климатической нормы на два-три градуса. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков», — сказала Галина Шепоренко. Ветер будет дуть западный, в северных районах региона его порывы достигнут 14-15 метров в секунду, в южных — четырех-девяти м/с. Метеоролог допустила, что сильные морозы еще могут вернуться в Свердловскую область, однако до конца второй декады января их точно не будет. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о 50-градусных морозах в старый Новый год. Аномальный холод придет в ЯНАО, Западную и Среднюю Сибирь.

В старый Новый год в Свердловской области погода будет выше климатической нормы. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Погода в старый Новый год будет умеренно-морозной, выше климатической нормы на два-три градуса. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков», — сказала Галина Шепоренко. Ветер будет дуть западный, в северных районах региона его порывы достигнут 14-15 метров в секунду, в южных — четырех-девяти м/с. Метеоролог допустила, что сильные морозы еще могут вернуться в Свердловскую область, однако до конца второй декады января их точно не будет. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о 50-градусных морозах в старый Новый год. Аномальный холод придет в ЯНАО, Западную и Среднюю Сибирь.