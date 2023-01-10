Синоптики пообещали свердловчанам тепло на старый Новый год

В старый Новый год в Свердловской области погода будет выше климатической нормы. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Погода в старый Новый год будет умеренно-морозной, выше климатической нормы на два-три градуса. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков», — сказала Галина Шепоренко.
Ветер будет дуть западный, в северных районах региона его порывы достигнут 14-15 метров в секунду, в южных — четырех-девяти м/с. Метеоролог допустила, что сильные морозы еще могут вернуться в Свердловскую область, однако до конца второй декады января их точно не будет.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о 50-градусных морозах в старый Новый год. Аномальный холод придет в ЯНАО, Западную и Среднюю Сибирь.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».