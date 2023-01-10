10 января 2023

Синоптики пообещали свердловчанам тепло на старый Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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В Старый Новый год будет намного теплее, чем 1 января Фото:

В старый Новый год в Свердловской области погода будет выше климатической нормы. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Погода в старый Новый год будет умеренно-морозной, выше климатической нормы на два-три градуса. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков», — сказала Галина Шепоренко.

Ветер будет дуть западный, в северных районах региона его порывы достигнут 14-15 метров в секунду, в южных — четырех-девяти м/с. Метеоролог допустила, что сильные морозы еще могут вернуться в Свердловскую область, однако до конца второй декады января их точно не будет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о 50-градусных морозах в старый Новый год. Аномальный холод придет в ЯНАО, Западную и Среднюю Сибирь.

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В старый Новый год в Свердловской области погода будет выше климатической нормы. Прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Погода в старый Новый год будет умеренно-морозной, выше климатической нормы на два-три градуса. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков», — сказала Галина Шепоренко. Ветер будет дуть западный, в северных районах региона его порывы достигнут 14-15 метров в секунду, в южных — четырех-девяти м/с. Метеоролог допустила, что сильные морозы еще могут вернуться в Свердловскую область, однако до конца второй декады января их точно не будет. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о 50-градусных морозах в старый Новый год. Аномальный холод придет в ЯНАО, Западную и Среднюю Сибирь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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