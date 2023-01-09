Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год

10 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Западной и Средней Сибири с 13 на 14 января температура на 15-16 градусов ниже нормы, отметил Роман Вильфанд Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Старый Новый год (в ночь с 13 на 14 января) на севере Западной и Средней Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается до -50 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Есть регионы, где температура в Новогоднюю ночь по старому стилю будет существенно ниже нормы, на 15-16 градусов. Температуры будут приближаться к -45, 50-градусной отметке и даже ниже. И это, как ни странно, итак холодные по определению регионы — север Западной Сибири, Ямало-Ненецкий автономный округ, север Средней Сибири (Таймыр, Эвенкия, Туруханский район)», — объяснил Роман Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога России, комфортная погода в Старый Новый год ожидается в Екатеринбурге, а также в Татарстане, Приволжском федеральном округе. «В Екатеринбурге в новогоднюю ночь по старому стилю температурный фон примерно на два градуса выше нормы. И это значит, что в Екатеринбурге и соседних регионах — Татарстане, в Приволжском федеральном округе, — будет около -12, -15 градусов. Днем температура будет повышаться до -8, -9 градусов. Совершенно комфортный Старый новый год», — добавил Вильфанд. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил о «мягкой» погоде в Старый Новый год в Москве. В ночь с 13 на 14 января ожидается -2, -5 градусов. В выходные днем в Москве около 0. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Старый Новый год (в ночь с 13 на 14 января) на севере Западной и Средней Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается до -50 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «Есть регионы, где температура в Новогоднюю ночь по старому стилю будет существенно ниже нормы, на 15-16 градусов. Температуры будут приближаться к -45, 50-градусной отметке и даже ниже. И это, как ни странно, итак холодные по определению регионы — север Западной Сибири, Ямало-Ненецкий автономный округ, север Средней Сибири (Таймыр, Эвенкия, Туруханский район)», — объяснил Роман Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога России, комфортная погода в Старый Новый год ожидается в Екатеринбурге, а также в Татарстане, Приволжском федеральном округе. «В Екатеринбурге в новогоднюю ночь по старому стилю температурный фон примерно на два градуса выше нормы. И это значит, что в Екатеринбурге и соседних регионах — Татарстане, в Приволжском федеральном округе, — будет около -12, -15 градусов. Днем температура будет повышаться до -8, -9 градусов. Совершенно комфортный Старый новый год», — добавил Вильфанд. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил о «мягкой» погоде в Старый Новый год в Москве. В ночь с 13 на 14 января ожидается -2, -5 градусов. В выходные днем в Москве около 0.