Тепло и ветрено будет в Челябинской области 13 и 14 января

Челябинцам обещают теплую и ветреную погоду 13 и 14 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь с 13 на 14 января, когда многие южноуральцы отмечают Новый год «по старому стилю», в Челябинской области будет тепло. Осадков также не ожидается, следует из прогноза сайта Gismeteo.

Ночью 13 и 14 января столбики термометров не опустятся в Челябинской области ниже 11-14 градусов мороза. Днем будет еще теплее: минус 7-9 градусов.

Дискомфорт будет представлять лишь сильный — до 8-11 метров в секунду ветер. Ожидается также переменная облачность. Схожая погода продержится на Южном Урале до конца недели. Снегопады возобновятся 18 и 19 января.