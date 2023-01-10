10 января 2023

Синоптики сообщили челябинцам погоду на «старый» Новый год. Скрин

Тепло и ветрено будет в Челябинской области 13 и 14 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, холод, зима, погода, прохожий, климат, кировка, мороз, новогодняя иллюминация
Челябинцам обещают теплую и ветреную погоду 13 и 14 января Фото:

В ночь с 13 на 14 января, когда многие южноуральцы отмечают Новый год «по старому стилю», в Челябинской области будет тепло. Осадков также не ожидается, следует из прогноза сайта Gismeteo.

Ночью 13 и 14 января столбики термометров не опустятся в Челябинской области ниже 11-14 градусов мороза. Днем будет еще теплее: минус 7-9 градусов.

Дискомфорт будет представлять лишь сильный — до 8-11 метров в секунду ветер. Ожидается также переменная облачность. Схожая погода продержится на Южном Урале до конца недели. Снегопады возобновятся 18 и 19 января.

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В ночь с 13 на 14 января, когда многие южноуральцы отмечают Новый год «по старому стилю», в Челябинской области будет тепло. Осадков также не ожидается, следует из прогноза сайта Gismeteo. Ночью 13 и 14 января столбики термометров не опустятся в Челябинской области ниже 11-14 градусов мороза. Днем будет еще теплее: минус 7-9 градусов. Дискомфорт будет представлять лишь сильный — до 8-11 метров в секунду ветер. Ожидается также переменная облачность. Схожая погода продержится на Южном Урале до конца недели. Снегопады возобновятся 18 и 19 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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