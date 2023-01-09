Челябинскую область ждет резкое потепление. Скрин

10 января 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

За снегопадами и аномальными холодами челябинцев ждет теплая январская неделя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вслед за несколькими днями аномальных морозов, когда температура в ряде районов опускалась до 40 градусов ниже нуля, в Челябинской области потеплеет до минус 5-6 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. В течение двух суток — 11 и 12 января — термометры будут показывать 15-20 градусов ниже нуля. В пятницу, 13 января, днем потеплеет до минус 8 градусов. Всю последующую неделю — по 19 января включительно, дневные температуры колебаться от 5 до 8 градусов мороза. По ночам температура не опустится ниже минус 10 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 2 до 5 метров в секунду. Снегопады возобновятся 18 и 19 января. Скрин: сайт Realmeteo

Вслед за несколькими днями аномальных морозов, когда температура в ряде районов опускалась до 40 градусов ниже нуля, в Челябинской области потеплеет до минус 5-6 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. В течение двух суток — 11 и 12 января — термометры будут показывать 15-20 градусов ниже нуля. В пятницу, 13 января, днем потеплеет до минус 8 градусов. Всю последующую неделю — по 19 января включительно, дневные температуры колебаться от 5 до 8 градусов мороза. По ночам температура не опустится ниже минус 10 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 2 до 5 метров в секунду. Снегопады возобновятся 18 и 19 января.