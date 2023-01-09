Вслед за несколькими днями аномальных морозов, когда температура в ряде районов опускалась до 40 градусов ниже нуля, в Челябинской области потеплеет до минус 5-6 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.
В течение двух суток — 11 и 12 января — термометры будут показывать 15-20 градусов ниже нуля. В пятницу, 13 января, днем потеплеет до минус 8 градусов. Всю последующую неделю — по 19 января включительно, дневные температуры колебаться от 5 до 8 градусов мороза. По ночам температура не опустится ниже минус 10 градусов.
Скорость ветра будет колебаться от 2 до 5 метров в секунду. Снегопады возобновятся 18 и 19 января.
Скрин: сайт Realmeteo
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Вслед за несколькими днями аномальных морозов, когда температура в ряде районов опускалась до 40 градусов ниже нуля, в Челябинской области потеплеет до минус 5-6 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. В течение двух суток — 11 и 12 января — термометры будут показывать 15-20 градусов ниже нуля. В пятницу, 13 января, днем потеплеет до минус 8 градусов. Всю последующую неделю — по 19 января включительно, дневные температуры колебаться от 5 до 8 градусов мороза. По ночам температура не опустится ниже минус 10 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 2 до 5 метров в секунду. Снегопады возобновятся 18 и 19 января.