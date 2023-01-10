Самолет не смог вылететь из ХМАО из-за поломки

Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска (ХМАО) из-за стружки в масле. Об этом сообщается в telegram-канале AviaIncident.
«Экипаж самолета RRJ-100 выполнил возврат воздушного судна с исполнительного старта по причине срабатывания сигнализации „Стружка в масле левого двигателя“. Пассажиры отправлены в аэропорт назначения резервным бортом», — уточнили в канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за неисправности двигателя отменили рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга. Причиной прекращения взлета назвали неисправность реверса первого двигателя. Самолет смог самостоятельно зарулить на стоянку.
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