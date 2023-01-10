10 января 2023

Самолет не смог вылететь из ХМАО из-за поломки

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Москва, взлет самолета, авиация, boeing 767-300, авиасообщение
У самолета сработала сигнализация «Стружка в масле левого двигателя» Фото:

Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска (ХМАО) из-за стружки в масле. Об этом сообщается в telegram-канале AviaIncident.

«Экипаж самолета RRJ-100 выполнил возврат воздушного судна с исполнительного старта по причине срабатывания сигнализации „Стружка в масле левого двигателя“. Пассажиры отправлены в аэропорт назначения резервным бортом», — уточнили в канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за неисправности двигателя отменили рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга. Причиной прекращения взлета назвали неисправность реверса первого двигателя. Самолет смог самостоятельно зарулить на стоянку.

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Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска (ХМАО) из-за стружки в масле. Об этом сообщается в telegram-канале AviaIncident. «Экипаж самолета RRJ-100 выполнил возврат воздушного судна с исполнительного старта по причине срабатывания сигнализации „Стружка в масле левого двигателя“. Пассажиры отправлены в аэропорт назначения резервным бортом», — уточнили в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте из-за неисправности двигателя отменили рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга. Причиной прекращения взлета назвали неисправность реверса первого двигателя. Самолет смог самостоятельно зарулить на стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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