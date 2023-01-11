Свердловские синоптики объявили о непогоде из-за сильного ветра

11 января 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

В свердловской области прогнозируют плохую погоду из-за сильного ветра Фото: Размик Закарян © URA.RU Синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона. «По данным синоптиков 12 января местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — поделились с агентством в МЧС. Ранее синоптики пообещали свердловчанам тепло на старый Новый год. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков.

Синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона. «По данным синоптиков 12 января местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — поделились с агентством в МЧС. Ранее синоптики пообещали свердловчанам тепло на старый Новый год. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков.