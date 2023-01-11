Свердловские синоптики объявили о непогоде из-за сильного ветра

В свердловской области прогнозируют плохую погоду из-за сильного ветра
Синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона.
«По данным синоптиков 12 января местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — поделились с агентством в МЧС.
Ранее синоптики пообещали свердловчанам тепло на старый Новый год. Ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 7-12, без особых осадков.
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