10 января 2023

Эпидемиологи предупредили курганцев о новом вирусе

Курганские эпидемиологи: новый штамм коронавируса является более заразным
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Курганцам рассказали о новом штамме COVID-19 Фото:

Специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области предупредили жителей региона о новом штамме коронавируса под названием «кракен». По словам эпидемиологов, он распространяется быстрее и является более заразным, чем предыдущие штаммы. Информация опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Вариант XBB.1.5 („кракен“) представляет собой „рекомбинантную“ подлинию „Омикрона“. <…> По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся», — указано в опубликованном сообщении. Вирус передается воздушно-капельным путем. В России нового штамма коронавируса в настоящее время не зарегистрировано.

Эпидемиологи отметили, что сейчас иммунитет от коронавируса есть почти у каждого человека. «Поэтому не надо бояться новых штаммов. Но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны», — подчеркнули специалисты.

Ранее URA.RU писало, что в курганском Роспотребнадзоре рассказали, что вирусы гриппа типов А и В отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения в организме. По словам специалистов, за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий.

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области предупредили жителей региона о новом штамме коронавируса под названием «кракен». По словам эпидемиологов, он распространяется быстрее и является более заразным, чем предыдущие штаммы. Информация опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора. «Вариант XBB.1.5 („кракен“) представляет собой „рекомбинантную“ подлинию „Омикрона“. <…> По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся», — указано в опубликованном сообщении. Вирус передается воздушно-капельным путем. В России нового штамма коронавируса в настоящее время не зарегистрировано. Эпидемиологи отметили, что сейчас иммунитет от коронавируса есть почти у каждого человека. «Поэтому не надо бояться новых штаммов. Но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны», — подчеркнули специалисты. Ранее URA.RU писало, что в курганском Роспотребнадзоре рассказали, что вирусы гриппа типов А и В отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения в организме. По словам специалистов, за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий.
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