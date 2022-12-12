Курганцам рассказали про агрессивные типы гриппа

Курганский Роспотребнадзор: вирусы гриппа типов А и В поражают за считанные часы

13 декабря 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Курганцам напомнили, что при гриппе нельзя заниматься самолечением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вирусы гриппа типов А и В отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения в организме. О симптомах гриппа, а также об осложнениях, которые он может вызвать, специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области рассказали по просьбе URA.RU. «Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5—39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому четкий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения», — рассказали в ведомстве. Грипп опасен тем, что при нем обостряются имеющиеся хронические заболевания. Также грипп имеет обширный список возможных осложнений: легочные осложнения (пневмония, бронхит); со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит); со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит); со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). Пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа. Санврачи рекомендуют при первых симптомах остаться дома, а также немедленно обратиться к врачу. При температуре 38 — 39°С вызвать участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи». Заболевшего нужно изолировать от других членов семьи, желательно в отдельную комнату. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на организм. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Следует точно соблюдать указания врача, много и часто пить (горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды), своевременно принимать лекарства. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и убирать, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Раннее URA.RU писало, что в Кургане зарегистрировали новые случаи гриппа В и А (H1N1) — свиного гриппа. Всего с начала сезона гриппом заболели 18 человек. Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вирусы гриппа типов А и В отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения в организме. О симптомах гриппа, а также об осложнениях, которые он может вызвать, специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области рассказали по просьбе URA.RU. «Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5—39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому четкий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения», — рассказали в ведомстве. Грипп опасен тем, что при нем обостряются имеющиеся хронические заболевания. Также грипп имеет обширный список возможных осложнений: легочные осложнения (пневмония, бронхит); со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит); со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит); со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). Пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа. Санврачи рекомендуют при первых симптомах остаться дома, а также немедленно обратиться к врачу. При температуре 38 — 39°С вызвать участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи». Заболевшего нужно изолировать от других членов семьи, желательно в отдельную комнату. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на организм. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Следует точно соблюдать указания врача, много и часто пить (горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды), своевременно принимать лекарства. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и убирать, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Раннее URA.RU писало, что в Кургане зарегистрировали новые случаи гриппа В и А (H1N1) — свиного гриппа. Всего с начала сезона гриппом заболели 18 человек. Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что пандемия гриппа неизбежна.